"البوكر" تعلن قائمتها الطويلة: 13 رواية بينها أعمال لفائزين سابقين وكتّاب جدد

شفق نيوز- متابعة

أعلنت جائزة "بوكر" للرواية، يوم الأربعاء، قائمتها الطويلة لدورة عام 2026، والتي ضمت 13 رواية جرى اختيارها من بين 163 عملاً أدبياً باللغة الإنكليزية، بمشاركة كتّاب من سبع دول.

وشهدت القائمة وجود ثلاثة روائيين يشاركون للمرة الأولى، إلى جانب أسماء سبق لها الفوز بالجائزة، من بينهم دوغلاس ستيوارت، ومارلون جيمس، و اليزابيث ستراوت.

وضمت القائمة روايات: "جون بن جون" لدوغلاس ستيوارت، و"المختفون" لمارلون جيمس، و"الأشياء التي لا نقولها أبداً" لإليزابيث ستراوت، و"ظل الشيء" لكلوي أريدجيس، و"سويتزي" لإيما كلاين، و"نهاية كل شيء" لإم. جون هاريسون، و"هيلين من اللامكان" لماكينا غودمان، و"الحقيبة السوداء" للوك كينارد، و"الترميم" لكينان أورهان، و"هل نطعم الملك" لريبيكا بيري، و"البيت الزجاجي للنخيل" لغويندولين رايلي، و"كل تلك الكلاب" لجمال وايت، و"المشرحون" لميسوري ويليامز.

وترأس لجنة التحكيم هذا العام عالمة الكلاسيكيات ماري بيرد، إلى جانب الشاعر ريموند أنتروبوس، والمغني جارفيس كوكر، والناقدة الأدبية ريبيكا ليو، والكاتبة باتريشيا لوكوود.

ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة في 22 أيلول/سبتمبر المقبل، على أن يُكشف عن الفائز في 9 تشرين الثاني/نوفمبر خلال حفل يقام في لندن، حيث تبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 67 ألف دولار).

وتأسست جائزة "بوكر" عام 1968، وكانت مخصصة في بدايتها لكتّاب دول الكومنولث وأيرلندا وزيمبابوي، قبل أن تتوسع لاحقاً لتشمل الكتّاب من مختلف أنحاء العالم، شرط أن تكون أعمالهم مكتوبة باللغة الإنكليزية ومنشورة في المملكة المتحدة. وكان الكاتب المجري البريطاني ديفيد زالاي قد فاز بالجائزة في دورتها الماضية عن روايته "الجسد".