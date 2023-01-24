"البوكر العربية" تعلن قائمتها الطويلة: من ضمنها رواية عراقية

شفق نيوز/ أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، يوم الثلاثاء، عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2023، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار.

وتضم القائمة الطويلة للجائزة كتّابا من تسع دول عربية، تتراوح أعمارهم بين 40 و77 عاماً، وتعالج رواياتهم قضايا متنوعة، من الهجرة وتجربة المنفى واللجوء، إلى العلاقات الإنسانية، سواء منها العابر أو العميق.

والروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة: رواية "منّا" من الجزائر للصديق حاج أحمد، ومن ليبيا عائشة إبراهيم عن رواية "صندوق الرمل"، ومن مصر مي التلمساني عن رواية "الكل يقول أحبك"، ومن الأردن قاسم توفيق عن رواية "ليلة واحدة تكفي".

كما ضمت القائمة أيضًا من العراق رواية "حجر السعادة" لأزهر جرجيس، ومن سوريا سوسن جميل عن رواية "اسمي زيزفون"، ومن سوريا لينا هويان الحسن عن رواية "حاكمة القلعتين".

وهناك أيضًا رواية "بيتنا الكبير" من مصر لربيعة ريحان، ومن ليبيا نجوى بن شتوان عن رواية "كونشيرتو قورينا إدوارد"، ومن مصر ميرال الطحاوي عن رواية "أيام الشمس المشرقة"، ومن السعودية فاطمة عبدالحميد عن رواية "الأفق الأعلى".

وشملت القائمة أيضًا من مصر أحمد عبداللطيف عن رواية "عصور النبي دانيال"، ومن مصر ناصر عراق عن رواية "الانتكخانة"، ومن مصر أحمد الفخراني عن رواية "بار ليالينا"، ومن سلطنة عمان زهران القاسمي عن رواية "تغريبة القافر"، ومن المغرب محمد الهرادي عن رواية "معزوفة الأرنب".

وتستكشف الروايات المرشحة للقائمة الطويلة، عالم الطفولة وتجارب التحول من الطفولة إلى النضج، مُظهرةً من خلال ذلك الاضطرابات السياسية المتشعبة وشتى الصراعات الفردية والجماعية.

وتسعى شخصيات عديدة في هذه الأعمال إلى تدوين الأحداث التاريخية والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخ الأُسَري العائد إلى أزمنة ماضية، إلى جانب الهوس بفعل الإبداع نفسه.