البنتاغون ينشر تسجيلاً لظاهرة جوية مجهولة في الشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

نشرت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) تسجيلاً مصوراً جديداً ضمن الدفعة الرابعة من ملفات الظواهر الجوية المجهولة التي رُفعت عنها السرية، يوثق حادثة رُصدت في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023.

وذكرت الوزارة أن القيادة المركزية الأميركية أحالت تقريراً عن الحادثة إلى مكتب حل الشذوذات متعددة المجالات، مرفقاً بمقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ التقطه مستشعر يعمل بالأشعة تحت الحمراء على متن منصة عسكرية أمريكية.

وأكد البنتاغون أن الوصف المرفق بالتسجيل أُعد لأغراض إعلامية فقط، ولا يمثل تقييماً تحليلياً أو استنتاجاً تحقيقياً أو حكماً بشأن طبيعة الظاهرة أو صحتها أو أهميتها.

وأضاف أن الحادثة ما تزال مصنفة ضمن الحالات غير المحسومة، إذ لم تتمكن الجهات الأميركية المختصة من تحديد طبيعتها بشكل قاطع بسبب نقص البيانات المتوفرة.