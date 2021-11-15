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البعثة البريطانية تكتشف ٨٠٠ قطعة أثرية في موقع (تلو)

Category: منوعـات

Date: 2021-11-15T12:10:54+0000
البعثة البريطانية تكتشف ٨٠٠ قطعة أثرية في موقع (تلو)

شفق نيوز/ كشف مدير عام دائرة التنقيبات والتحريات علي شلغم عن اكتشاف ٨٠٠ قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة من قبل البعثة التنقيبية في تلو بالناصرية.

وأوضح شلغم في بيان لوزارة الثقافة العراقية، أن البعثة البريطانية العاملة في موقع "تلو" الأثري عثرت على أكثر من ٨٠٠ قطعة أثرية تعود لعصور تاريخية مختلفة مثل عصر فجر السلالات ولكش وأور الثالثة.

وأشار شلغم إلى أن القطع الأثرية التي عُثر عليها تمثل دمى وأواني فخارية وحلي ورقماً طينية مختلفة.

وأكد أن البعثة البريطانية وجدت اكتشافات مهمة في عملها التنقيبي في موقع تلو سيعلن عن نتائجها قريبا بعد انتهاء الموسم التنقيبي لها.

 

 

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