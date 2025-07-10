البصرة وميسان في قائمة الأعلى بدرجات الحرارة بالعالم

شفق نيوز- متابعة

أدرجت محطة "بلاسيرفيل" ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الخميس، محافظتي البصرة وميسان العراقيتين في قائمة المناطق الـ15 الأعلى في درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت المحطة قائمة بـ15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة، حيث تصدرت مدينة "إيخيدو نويفو ليون" في المكسيك القائمة بدرجة حرارة بلغت 47.9 درجة مئوية، يليها بالمرتبة الثانية مطار "فينيكس سكاي هاربر" الدولي في الولايات المتحدة بواقع 47.8 درجة مئوية.

وبالمرتبة الثالثة مدينة "الادرار" في الجزائر بواقع 47.7 درجة مئوية، ومن "عين صالح" في الجزائر رابعاً بواقع 47.6، ومطار البصرة الدولي في العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 47.4 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً جاءت مدينة "الأهواز" في إيران سادساً حيث سجلت درجة حرارة 46.9 درجة مئوية، ومدينة "رورد نوس" في الجزائر سابعاً بـ46.9، ثم "حي الحسين" في محافظة البصرة العراقية ثامناً بـ46.8، كما جاءت مدينة "العمارة" في العراق تاسعاً بـ46.7، ومطار الكويت الدولي عاشراً بدرجة حرارة 46.7 درجة مئوية.

ومنطقة " تيميمون" في الجزائر في المرتبة 11 بدرجة حرارة 46.7 درجة مئوية، ومنطقة "كريشبا" في الجزائر بـ46.4، ومنطقة "قرن علم" في عمان بـ46.3، ومدينة الفاو العراقية بالمرتبة 14 بدرجة حرارة بلغت 46.2، تليها مدينة "العميدية" في إيران بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية.