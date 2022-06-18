البصرة وميسان ضمن مناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت ثلاث مناطق في محافظتي البصرة وميسان، يوم السبت، حضورها ضمن مناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة "فهود" في دولة عمان سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 49 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "قرن علم" في دولة عمان ايضا وبواقع 48.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "صافي آباد دزفول" في إيران وبواقع 48.8 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "حي الحسين" في محافظة البصرة رابعاً وبواقع 48.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة "بهلاء" في عمان خامساً بدرجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فأن منطقة "مطار البصرة الدولي" في العراق جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48 درجة مئوية، وجاءت منطقة "النويصب" في الكويت، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 47.9 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة " السنينة" في عمان ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 47.7 درجة، كما جاءت منطقة "العبدلي" في الكويت تاسعاً وبدرجة حرارة 47.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة " كهنوج" في إيران عاشراً بدرجة حرارة 46.6 درجة مئوية، تليها منطقة " نزوى" مركز محافظة عمان في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 47.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة "عميدية" في إيران في المرتبة 12 بدرجة حرارة 47.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة "عبادان" في إيران بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 46.6 درجة مئوية، تليها منطقة "الأهواز" في محافظة إيران بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.5 درجة مئوية، تليها مدينة "العمارة" في محافظة ميسان بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 47.5 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: