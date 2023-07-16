البصرة الأولى عالميا بأعلى درجات الحرارة

شفق نيوز/ سجلت محافظة البصرة جنوبي العراق نصف درجة الغليان، اليوم الأحد، وهي أولى مدن العالم بمعدل درجات الحرارة الأعلى خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة "الحسين البصرة" في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 50 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "عبادان" في إيران وبواقع 49.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "الأحواز" في ايران وبواقع 49.6 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "العمادية" في إيران رابعاً وبواقع 49.4 درجة مئوية، وجاءت منطقة "صافي آباد ديزفول" في إيران خامساً بدرجة حرارة بلغت 48.9 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فإن منطقة "العمارة" في العراق جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة "مطار الكويت الدولي" في الكويت، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 48.5 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة "كربلاء" في العراق ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 48.2 درجة، كما جاءت مدينة "النجف" في العراق تاسعاً وبدرجة حرارة 48 درجة مئوية، وجاءت منطقة " علي الغربي" في محافظة ميسان العراق عاشراً بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، تليها منطقة "بدرة" في محافظة واسط العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، وجاءت منطقة "خانقين" في ديالى العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الناصرية" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية، تليها "مطار البصرة الدولي" في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.9 درجة مئوية، تليها مدينة "توربان" في الصين بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 47.9 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: