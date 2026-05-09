البشر يتحدثون أقل بـ120 ألف كلمة سنوياً بسبب الهواتف

قال باحثون إن الانتشار الواسع للهواتف الذكية وتطبيقات المراسلة قد يؤدي إلى تراجع مهارات التواصل المباشر بين البشر، بعدما انخفض متوسط عدد الكلمات التي يتحدث بها الفرد يومياً بنحو 338 كلمة مقارنة بالسنوات الماضية.

وهذا الرقم يعادل نحو 120 ألف كلمة سنويا، أي ما يمثل خسارة الآلاف من التفاعلات وجها لوجه.

وقارن الباحثون بين عامي 2005 و2019، فوجدوا أن عدد الكلمات المنطوق بها يوميا تراجع بنسبة 28%، وهي الفترة التي تزامنت مع طفرة الهواتف الذكية.

وقد تأثرت جميع الفئات العمرية بهذا التراجع، لكن الجيل زد، من هم في سن 25 عاما أو أقل، كان الأكثر تضررا بسبب استخدامهم المكثف للتكنولوجيا.

وفي العام 2019، كان الناس يتحدثون بمعدل 12700 كلمة يوميا، مقارنة بـ 15900 كلمة في عام 2005، وفقاً للبيانات التي حللها الباحثون من جامعة ميسوري-كانساس سيتي وجامعة أريزونا، بالاعتماد على تسجيلات صوتية لأكثر من 2000 شخص في بيئاتهم الطبيعية.

وتخشى الباحثة فاليريا بيفر، المشاركة في الدراسة، من أن الاعتماد المتزايد على التواصل الرقمي قد يؤدي إلى فقدان المهارات الاجتماعية الحيوية المرتبطة باللغة المنطوقة، مثل نبرة الصوت والتوقيت والإشارات العاطفية.

كما تقول إن البشر اعتمدوا على اللغة المنطوق بها لأكثر من 200 ألف عام، وما يزال غير معروف ما إذا كان التحول نحو التواصل الرقمي يحمل تكاليف اجتماعية خفية.

وتضيف أن التحدث بشكل أقل يعني قضاء وقت أقل في التواصل مع الآخرين، وهو ما يرتبط بالوحدة وتداعياتها السلبية على الصحة النفسية والجسدية.

وتشير إلى أن التفاعلات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً، مثل تبادل بضع كلمات مع العامل الذي يعد القهوة، أو سؤال زميل عن عطلة نهاية الأسبوع، أو الاتصال بأحد أفراد العائلة، مبيناً أن هذه اللحظات القصيرة تساعد في الحفاظ على الروابط الاجتماعية، وقد تساهم في إبطاء أو عكس تراجع التفاعل اليومي المنطوق به.