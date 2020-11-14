البشر على موعد مع "رقصة الكواكب حول الشمس"

شفق نيوز / سيكون البشر هذا الأسبوع على موعد مع حدث فريد، إذ سيكون بإمكانهم رؤية 7 كواكب في السماء خلال أوقات مختلفة، في ظاهرة أطلق عليها عالم فلك "رقصة الكواكب حول الشمس".

وسيكون كوكبا الزهرة وعطارد ساطعين بما يكفي لتصبح رؤيتهما ممكنة في الصباح، بينما سيكون من السهل رؤية المريخ والمشتري ونبتون وزحل في الليل، وقال عالم الفلك جو غوزمان، إنه عندما تغرب الشمس الليلة (السبت)، سيكون من الممكن رؤية المشتري وزحل، واصفا هذه الظاهرة بـ"رقصة الكواكب حول الشمس".

وأضاف: "إنها ظاهرة طبيعية وتحدث من حين لآخر. إنها ليست نادرة لكنها قليلة الحدوث. ستظل الكواكب على هذا الجانب من الشمس، لكن هذه الكواكب ستبدأ بالتفرق مرة أخرى قريبا".