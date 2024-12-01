البرلمان المصري يطالب بإغلاق منصة "تيك توك" نهائياً

شفق نيوز، طالبت لجنة التعليم بمجلس النواب المصري بإغلاق منصة "تيك توك" في مصر بشكل كامل، محذرة من محتوى بعض الفيديوهات الذي يحمل رسائل تهدد بنية المجتمع.

وقالت عضو اللجنة جيهان البيومي خلال تصريحات لبرنامج "الخلاصة" عبر قناة "المحور"، "أنا شاهدت "تيك توك" وأفلام البث المباشر كلماتها تبدو عادية في ظاهرها لكن محتواها ومضمونها يسيء للمجتمع المصري".

وأشارت البيومي إلى انتشار ظاهرة تصوير فيديوهات "تيك توك" بين الطلاب في المدارس، مؤكدة صعوبة السيطرة على انفتاح هذا الجيل على العالم،

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب المصري قائلة: "نريد حماية الأسرة، ولا نستطيع السيطرة على الأطفال".

وتساءلت النائبة عن العائد من وجود "تيك توك" والبث المباشر، مشددة على أن "نتائجه سلبية على المجتمع أكثر من فائدته وللأسف سلبياته أكثر من الإيجابيات".

وطالبت بإغلاق ليس "تيك توك" فقط بل كل ما يلهي الطلاب عن واجباتهم الدراسية والشباب عن عملهم.

وأكدت في تصريحاتها على ضرورة فرض الدولة الرقابة الأبوية على الشباب لحمايتهم من المنصات الإلكترونية التي "اخترقت البيوت"، حيث قالت في هذا الصدد: "إذا كان العائد من استخدام هذه التكنولوجيا في بعض المواقع عائدا سلبيا فلابد من الإنهاء عليها تماما".