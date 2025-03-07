البرق ينهي حياة امرأة ويصيب أخرى

شفق نيوز/ شهدت عزبة الأغا، التابعة لقرية دمياط في مركز قطور بمحافظة الغربية في مصر، حادثًا مأساويًا بعدما لقيت سيدة مصرعها وأصيبت أخرى إثر صاعقة برق خلال سقوط الأمطار.

السيدة المتوفاة، والتي تُدعى بثينة شاهين وتبلغ من العمر العقد الخامس، تعرضت لصاعقة برق فجأة، ما أدى إلى وفاتها على الفور. وفي الوقت نفسه، أصيبت سيدة أخرى بحروق في ذراعها نتيجة الصاعقة.

فور تلقي البلاغ، انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابة إلى مستشفى قطور العام لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى التحفظ على جثمان المتوفية بمشرحة المستشفى، وقد بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.