البرتغال تدشن أطول جسر مشاة معلق في العالم.. فيديو

شفق نيوز/ دشنت البرتغال أطول جسر مشاة معلّق في العالم شمالي البلاد، بطول يبلغ 516 مترا وعلى علو 175 مترا فوق نهر بايفا.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن الجسر يتألف من 127 منصة مشبّكة متصلة ببعضها البعض ودعائم معدنية يبلغ طول كل منها 1.20 متر وترتبط بأسلاك فولاذية مع الركائز المقامة على شكل حرف "في" اللاتيني من جانبي الجسر.وقال مارسيو سواريس المقيم في المنطقة: "أعيش هنا وعندما سمعت للمرة الأولى عن مشروع الجسر هذا، لم أصدق الأمر حقا، لكني اليوم فخور جدا بوجودي هنا.. أعيش هذه التجربة الفريدة".

كذلك قال خوي برانداو المقيم أيضا في المنطقة: "أنصحكم بقوة بالمجيء إلى هنا حتى لو كنتم ممن يشعرون بالدوار (في المرتفعات).. أقرّ بأني لم أعانِ أي مشكلة البتة".

هذا وكانت هذه المنطقة على ضفاف نهر بايفا تضم أصلا مسارا ممتدا على ثمانية كيلومترات من العبّارات الخشبية، التي تصل حتى عمق الوادي.

يذكر أن هذا الإنجاز حطم الرقم القياسي السابق العائد منذ العام 2017 إلى عبّارة "شارل كوونن" في جبال الألب السويسرية.

https://www.youtube.com/watch?v=EuDrJ92Rf-o