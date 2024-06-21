الانقلاب الصيفي.. احتفالات عارمة بأطول نهار في السويد

شفق نيوز/ تزدهر السويد باحتفالات منتصف الصيف في شهر يونيو/حزيران من كل عام، والتي يستمد الكثير منها من تقاليد عمرها قرون.

وفي عام 2024، تصادف ليلة منتصف الصيف في السويد، يوم 21 من الشهر الجاري، وفي العديد من الأماكن، تقام احتفالات طوال عطلة نهاية الأسبوع بأكملها، ولهذا السبب يعتبره السويديون أكبر احتفال لهذا العام.

وبدأت احتفالات منتصف الصيف في السويد في أواخر العصور الوسطى عندما احتفل الناس بالرقص حول ورد والقطب المزخرف بالخضرة المعروف باسم العمود.

وتميل العائلات والأصدقاء إلى التجمع معًا في الريف لحفلات منتصف الصيف ولكن هناك أيضًا مدن بها فعاليات مجتمعية مثل دالارنا أو سكانسن أو أرخبيل ستوكهولم (سكارجارد).

وبمناسبة أطول يوم في السنة، تقيم البلدان في جميع أنحاء العالم احتفالات بهيجة وطقوسية وصوفية، لكن السويد، يبدو أنها تشعر بأكبر قدر من التقارب مع الانقلاب الصيفي.