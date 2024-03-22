الاميرة كيت تعلن إصابتها بالسرطان

شفق نيوز/ أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون يوم الجمعة، إصابتها بالسرطان وأنها تتلقى العلاج.

وقالت أميرة ويلز إن المرض لا علاقة له بجراحة المعدة التي أجرتها قبل شهور.

واعلن قصر بكنغهام في يناير الماضي، أن كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام، خضعت لعملية جراحية ناجحة في البطن، وستبقى في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين.

وأوضح بيان للقصر أنه من المتوقع أن تبقى في مستشفى "لندن كلينك" الخاص في العاصمة البريطانية لمدة تتراوح ما بين 10 و14 يوما للعلاج، قبل استكمال مرحلة التعافي في المنزل.