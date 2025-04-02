الالتهاب الرئوي ينهي حياة بطل "باتمان"

شفق نيوز/ توفي الممثل الأميركي الشهير فال كيلمر عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد مسيرة سينمائية امتدت لعقود، اشتهر خلالها بأدواره في أفلام بارزة مثل "توب غن"، و"باتمان فوريفر"، و"ذي دورز".

وأعلنت ابنته، مرسيدس كيلمر، لصحيفة "نيويورك تايمز" أن والدها توفي نتيجة إصابته بالتهاب رئوي، مشيرة إلى أنه كان قد شُخّص بسرطان الحنجرة عام 2014، لكنه تعافى منه لاحقًا.

وفي عام 2021، سلط الفيلم الوثائقي "فال"، المستند إلى أرشيفه الشخصي، الضوء على رحلته في هوليوود، وتراجعه المهني قبل إصابته بالمرض الذي أفقده صوته.

تجسدت معاناة كيلمر مع المرض في حبكة فيلم "توب غن: مافريك" (2022)، حيث أدى مجددًا دور "آيسمان"، الذي كان شخصية رئيسية في الجزء الأول من "توب غن" (1986)، الفيلم الذي أطلق نجوميته إلى آفاق واسعة.

كما قدم كيلمر أداءً مميزًا في دور المغني جيم موريسون بفيلم "ذي دورز" (1991) للمخرج أوليفر ستون، وشارك في فيلم "هيت" (1995) إلى جانب النجمين آل باتشينو وروبرت دي نيرو، وهو العمل الذي حقق نجاحًا عالميًا كبيرًا. وفي العام نفسه، جسّد شخصية بروس واين في فيلم "باتمان فوريفر" للمخرج جويل شوماخر.

تناول فيلم "فال" جوانب غير منشورة من حياة كيلمر، مستعرضًا مشاهد من كواليس أعماله، بما في ذلك مشادة كلامية مع المخرج جون فرانكنهايمر خلال تصوير "ذي آيلند أوف دكتور مورو" (1996)، وهو الفيلم الذي اعتُبر بداية تراجع نجوميته.

وعُرف كيلمر بشخصيته الحازمة والمؤثرة في الوسط الفني. وكان أصغر طالب التحق بمدرسة جوليارد المرموقة في نيويورك، حيث طمح إلى تقديم أفلام جادة، لكنه وجد نفسه في أدوار تجارية، قبل أن يشارك في أعمال لم تحقق النجاح المطلوب.