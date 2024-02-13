الاكثر غرابة.. اكتشاف دولفين فريد من نوعه في العالم

شفق نيوز/ اكتشف باحثون أستراليون من جامعة Sunshine Coast، دولفيناً "فريداً" من نوعه قاروري الأنف باللونين الأبيض والأسود في خليج هيرفي "موقع تراث الحيتان على ساحل كوينزلاند".

ووجد الفريق أن الدولفين Speckles نادر للغاية، ويتميز بطفرة جينية تسببت بفقدان جزئي للتصبغ، ما يؤدي إلى لونه الفريد على عكس الدلافين من النوع نفسه رمادية اللون.

وقالت الباحثة جورجينا هومز، لهيئة الإذاعة الأسترالية: "كان الوقت يقترب من نهاية اليوم، وكنا على وشك العودة عندما شاهدنا قفزة هائلة لهذا الدولفين. لا نعرف ما إذا كان ذكرا أم أنثى، نعتقد أن لديه طفرة جينية".

وأضافت: "إنه أمر مثير للغاية، لقد بحثنا واكتشفنا أنه لم يسبق لأحد أن وثّق وجود هذه الدلافين في أستراليا".

يذكر أن دلافين Speckles رصدت في سبتمبر 2022، ومنذ ذلك الحين، يدرس الباحثون في مدى ندرتها. وعلموا أن هذه كانت واحدة من ست حالات في العالم تم فيها التقاط أدلة فوتوغرافية لدلافين Speckles، والثانية المسجلة في نصف الكرة الجنوبي.