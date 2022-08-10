الاعلان عن طرح Z Flip4 و Z Fold4 تعرف على تفاصيله

أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن طرح الجيل التالي من الهواتف الذكية الرائدة القابلة للطي، وهما جالكسي Z Flip4 وجالكسي Z Fold4 اللذان يتميزان بعوامل الشكل القابلة للتخصيص وفق رغبات المستخدمين، إضافة إلى توافر التجارب التي تتوافق مع احتياجاتهم، يضاف إلى ذلك الأداء المتطور. وبعد أن وصلت الآن إلى جيلها الرابع، تواصل سلسلة جالكسي Z التفوق على المواصفات المعتادة، لتتيح للمستخدمين القيام بتفاعلات جديدة ومؤثرة من شأنها أن تعزز حياتهم اليومية.

وقال الدكتور تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "صممت الأجهزة القابلة للطي من سامسونج جالكسي من منطلق فلسفة الانفتاح التي ننتهجها، ما يتيح إمكانيات جديدة وفرص التخصيص الكامل. وتم تطوير الأجهزة القابلة للطي التالية بالتعاون مع شركائنا العالميين، حيث توفر تجارب محمولة فريدة لتلبية احتياجات مستخدمينا الأكثر ديناميكية. ومن خلال تركيزنا الراسخ وريادتنا في هذه الصناعة، تواصل الأجهزة القابلة للطي الاستحواذ على الإعجاب. لقد نجحنا في تحويل هذه الفئة من مجرد فكرة وصولاً إلى مجموعة من الأجهزة المهمة التي يمكن لملايين الناس حول العالم الاستمتاع بها".

ومن الممارسات التي تدل على تفاني سامسونج في حرفيتها الفائقة، قيامها بتحليل كافة مكونات عوامل الشكل بدقة متناهية، لتقديم تجربة مُحسّنة تضمن من خلالها حصول كل مستهلك على الجهاز الذي يناسب احتياجاته. ويعتمد جهاز سامسونج Z Flip4 على نجاح عامل الشكل المتميز من سامسونج، مع إضافة ميزات رئيسية، بما في ذلك تجربة الكاميرا المطورة، واستخدام بطارية أكبر، وفرص التخصيص الأوسع، مع الحفاظ على تصميمه فائق الصغر. أما جهاز جالكسي Z Fold4، فإنه يفتح إمكانات جديدة للمستخدمين، من خلال تقديم تجربة الهاتف الذكي الأكثر شمولاً من سامسونج حتى الآن، فضلاً عن تقديم تصميم متغير الشكل، وشاشات توفر متعة غامرة، يضاف إليها الميزات المتعددة الأخرى التي تتيح للمستخدم القيام بمهام ترقى إلى تجربة الكمبيوتر الشخصي، وتقنية الكاميرا المتقدمة ومعالجات الأجهزة المحمولة القوية.

جالكسي Z Flip4 .. أداة مثالية للتعبير الذاتي من الداخل والخارج

يشتمل جالكسي Z Flip4 على الميزات المفضلة لمستخدمينا، ما يجعله الجهاز الأمثل للتعبير عن الذات. ويوفر تصميمه المدمج الصغير تجارب فريدة يتعذر وجودها في أي هاتف ذكي آخر.

وبالاعتماد عليه، يمكنك التقاط مقاطع فيديو من دون استخدام اليدين، كما تستطيع التقاط صور سيلفي جماعية كاملة بزوايا مختلفة عن طريق طيه جزئياً لتشغيل الكاميرا FlexCam. ويمكن أيضاً الاستمتاع به على تطبيقات المستخدمين المفضلة. وبفضل الشراكة التي جمعت بين سامسونج و "ميتا"، تم تحسين الكاميرا FlexCam لتكون مثالية على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعاً، بما في ذلك إنستغرام و "واتس آب" وفيسبوك. ويتيح الجهاز لمستخدميه القيام بالمزيد أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك التقاط صور سيلفي عالية الجودة مباشرة من شاشة الغلاف الأمامية، وذلك عن طريق الاستفادة من الكاميرا الرئيسية مع الخاصية المحدّثة Quick Shot. ومن خلالها تستطيع البدء بتسجيل مقاطع الفيديو عالية الجودة، ثم الانتقال بسلاسة إلى وضع Flex، لمواصلة التسجيل من دون استخدام اليدين ومن دون الحاجة إلى إيقاف الفيديو، وهي خاصية مثالية لصناع المحتوى ومدوني الفيديو. ويمكن للمستخدمين الآن التقاط صور سيلفي في الوضع الرأسي، ومعاينة نسبة الصورة الفعلية عند استخدام Quick Shot. وبفضل الكاميرا التي خضعت للترقية والمزودة بمجس أكثر سطوعاً بنسبة 65% وتشغيله بواسطة منصة الهواتف المحمولة Snapdragon® 8+ Gen 1، يتم الحصول على صور ومقاطع فيديو أكثر وضوحاً واستقراراً، سواء تم التقاطها في الليل أو النهار.

وصمم جهاز Z Flip4 بطريقة تتيح استخدامه من دون الحاجة إلى الاستعانة باليدين، والقيام بالكثير من الأعمال من دون فتح الهاتف على الإطلاق. وبذلك، تستطيع إجراء المكالمات والرد على الرسائل النصية وإلغاء قفل السيارة والتحكم في عنصر واجهة SmartThings Scene من خلال شاشة الغلاف.

وستكتشف عند استخدام جهاز جالكسي Z Flip4 أنك قادر على التقاط الصور ومشاهدتها والاتصال لفترة أطول بين عمليات الشحن، ويعزى الفضل في ذلك إلى البطارية الأكبر بحجم 3,700 مللي أمبير في الساعة، والتي تم تعزيزها تقنية الشحن السريع Super Fast Charging. وهذا يعني أنه يمكنك شحن ما يصل إلى 50% في غضون 30 دقيقة تقريباً، ما يبقي المستخدمين على اتصال عندما ينخفض مستوى الشحن.

ومع وجود المفصل الأنحف، والحواف المستقيمة، والزجاج الخلفي والإطارات المعدنية اللامعة، تمكنا من التوصل إلى هذا التصميم الذي يعتبر الأدق من سامسونج. ويمكن للمستخدمين تخصيص مواصفات Z Flip4 بالكامل من الداخل والخارج، خاصة مع وجود Galaxy Themes على الغطاء والشاشة الرئيسية، وهذا يعني أنه يمكنهم استكمال أسلوبهم بخطوط وأيقونات وتصميمات مخصصة. ويمكن للمستخدمين أيضاً إنشاء شاشة الغلاف الخاصة بهم عن طريق استخدام تصميمات وخلفيات جديدة للساعة، وتوظيف تنسيقات مختلفة، مثل الصور وملفات GIF وحتى مقاطع الفيديو.

جالكسي Z Fold4 .. تعدد المهام والأداء الفائق

يعد جهاز جالكسي Z Fold4 إحدى ابتكارات سامسونج جالكسي المتواصلة في عالم الهواتف الذكية، لتطرح أقوى هاتف ذكي لديها حتى الآن. ويجمع Z Fold4 بين خبرة سامسونج الجماعية في تكنولوجيا الهواتف المحمولة، الأمر الذي ساعدها على التوصل إلى جهاز بوظائف متقدمة للغاية، سواء كان مفتوحاً أو مغلقاً أو في وضع Flex. وعلاوة على ذلك، فإنه يعد أول جهاز يتم شحنه بنظام Android 12L، وهو الإصدار الخاص من "أندرويد"، وتم تطويره بواسطة "جوجل" ليناسب تجارب الشاشة الكبيرة، بما في ذلك الأجهزة القابلة للطي.

لقد أصبح القيام بالمهام المتعددة على Z Fold4 أسهل من أي وقت مضى لإتاحة الفرصة أمام المستخدمين لإنجاز المزيد من المهام في أثناء التنقل. ويوفر شريط المهام الجديد شكلاً مشابهاً لجهاز الكمبيوتر، وهذا يعني سهولة الوصول إلى تطبيقاتك المفضلة والحديثة. وتمكنت سامسونج من تحقيق ذلك بفضل توظيفها إشارات التمرير الجديدة. وبذلك يستطيع المستخدم تبديل تطبيقات ملء الشاشة على الفور، وتحويلها إلى نوافذ منبثقة، أو حتى تقسيم شاشتك إلى نصفين كخيار آخر للقيام بالمزيد من المهام في نفس الوقت.

وتسهم الشراكات القائمة بين كل من سامسونج وجوجل ومايكروسوف بالارتقاء بتعدد المهام إلى مستوى أعلى. وتدعم تطبيقات جوجل، بما في ذلك كروم والبريد الإلكتروني "Gmail" الآن خيارات السحب والإسقاط، ما يسمح للمستخدمين نسخ ولصق الروابط والصور والمزيد غيرها بسرعة من تطبيق إلى آخر. وعن طريق استخدام Google Meet، يمكن للمستخدمين الآن التواصل مع المزيد من الأشخاص في أثناء الاستمتاع بالأنشطة المشتركة الافتراضية، بما في ذلك مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب، أو ممارسة الألعاب معاً في مكالمة فيديو. وتستفيد مجموعة برامج "مايكروسوفت أوفيس" الكاملة و "آوتلوك" من الشاشة القابلة للطي، ما يؤدي إلى توفير المزيد من المعلومات على الشاشة، وطرق أسرع للتفاعل مع المحتوى. وتكتمل تجربة المهام المتعددة بوظيفة القلم S Pen الذي يتيح الرسم وتدوين الملاحظات في أثناء التنقل، وذلك من خلال تخزين انسيابي داخل الغطاء بالزاوية القائمة مع علبة القلم.

ويستطيع جالكسي Z Fold4 التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة باستخدام عدسة مطورة بعرض 50 ميجابكسل وعدسة 30x Space Zoom. وتم تصميم مجموعة متنوعة من أوضاع استخدام الكاميرا، بما في ذلك خريطة التكبير التي يتم تنشيطها في نسق عرض الصور، والمعاينة المزدوجة، وسيلفي الكاميرا الخلفية للاستفادة من عامل الشكل الفريد الذي يضمن زيادة مرونة الالتقاط. وبفضل خاصية حجم البكسل الأكبر، والمجس الأكثر سطوعاً بنسبة 23%، وقوة المعالجة المحسّنة، يمكن للمستخدمين التقاط صور واضحة حتى في أثناء الليل.

ونظراً لوجود الشاشة الرئيسية بمقاس 7.6 بوصة، يمكن الحصول على محتوى بجودة غامرة وأكثر تميزاً، مع معدل تحديث متكيف بمستوى 120 هيرتز، وخاصية Under Display Camera الجديدة التي تتولى ترتيب نقاط البكسل الفرعية غير المجمعة. وتم تحسين تطبيقات قنوات الوسائط الاجتماعية الأبرز، مثل "فيسبوك" لتجربة الشاشة الكبيرة لجعل المحتوى أكثر متعة. ويمكن أيضاً فتح تطبيقات خدمات البث الترفيهية المفضلة، مثل "نيتفليكس" ومشاهدتها من دون استخدام اليدين مع الوضع Flex. أما بالنسبة إلى التطبيقات غير المحسّنة، يمكن للمستخدمين التحكم في الجهاز دون تعطيل المحتوى باستخدام لوحة اللمس Flex Mode الجديدة، لضمان الدقة عند الإيقاف المؤقت أو الإرجاع، أو تشغيل مقاطع الفيديو، أو تكبير وتصغير المحتوى عند وجود الجهاز في الوضع المرن.

لقد أصبحت الألعاب أسرع بفضل منصة Snapdragon® 8+ Gen 1 القوية للأجهزة المحمولة وشبكة الجيل الخامس فائقة السرعة. وبفضل المفصل الأنحف والوزن الأخف والحواف الضيقة، تتيح الشاشة العريضة القيام بالمزيد من التفاعلات الأسهل بيد واحدة في أثناء استخدام شاشة الغلاف.

وتواصل سامسونج رحلة الابتكار لتتحدى العوائق وتقديم مستوى الأداء الذي يتوقعه المستهلكون في الداخل والخارج على حد سواء. وبفضل توظيفها Armor Aluminium وغطاء المفصل والزجاج الحصري من نوع (Corning® Gorilla® Glass Victus®+) على شاشة الغطاء والزجاج الخلفي، يمكن القول إن الجهازين Z Flip4 و Z Fold4 أكثر الأجهزة القابلة للطي صلابة على الإطلاق. وتم تحسين متانة لوحة الشاشة الرئيسية أيضاً بالاعتماد على هيكل الطبقات المحسّنة، ما يساعد على تقليل الضرر الناتج عن الصدمات الخارجية. وتم تجهيزهما أيضاً بخاصية مقاومة الماء IPX8، ولن يساور المستخدمين المزيد من القلق إذا وقعت أجهزتهم تحت وابل من المطر.

سماعات Galaxy Buds2 Pro .. تصميم متميز مع تجربة استماع استثنائية

أعلنت سامسونج عن انضمام سماعات Galaxy Buds2 Pro إلى سلسلة جالكسي Z . وتعد سماعات الأذن الجديدة الأفضل في فئتها، حيث توفر تجربة صوتية لاسلكية غامرة، إضافة إلى تصميمها الجديد المدمج، والاتصال المثالي السلس لمختلف جوانب الحياة اليومية للمستخدم.

ومع هذه السماعات تستطيع الاستمتاع بكل فاصل موسيقي، مع صوت عالي الدقة بمستوى 24 بت، ليضمن توفير نطاق ديناميكي عالٍ يساعدك على الاتصال بالمحتوى الذي تستمع إليه بدقة فائقة الوضوح. ويمتاز التصميم الجديد المريح بالسمات التي تجمع بين الخصائص الجمالية والعملية في شكل مدمج وحجم أصغر بنسبة 15%، كما يأتي ملائماً وآمناً لتصميمه بطريقة تمنع الدوران داخل الأذن، ما يجعل منه رفيقاً مثالياً عند ممارسة تمارين اللياقة البدنية. وينصح بإجراء مكالمات أثناء التنقل باستخدام خاصية ANC القوية للتخلص من الضوضاء الخارجية، كما تتيح سماعات Galaxy Buds2 Pro الجديدة للمستخدمين الاستمتاع بعالمهم الخاص والبقاء على اتصال في نفس الوقت بحياتهم.

عندما تحتاج إلى الرد على مكالمة عاجلة أثناء الاستمتاع بجلسة لعب أو فيلم على جهازك اللوحي ، يمكن لـ Buds2 Pro تبديل اتصال الصوت بهاتفك بسهولة من خلال لمسة. تتميز Buds2 Pro الآن بميزة التبديل التلقائي لتوفير انتقال سهل من برنامجك التلفزيوني المفضل لتلقي مكالمة من أحبائك.

وإذا أضعت Buds2 Pro أثناء تنقلاتك، فإن تطبيق SmartThings Find الآن يجعل تحديد موقعهم سريعًا وسهلاً سواء كانوا داخل العلبة أم خارجها.

جالكسي من أجل الكوكب

منذ إطلاق سلسلة هواتف جالكسي S22، عمدت سامسونج إلى دمج المواد المعاد تدويرها ليس فقط في عبوات تغليف الأجهزة، ولكن أيضاً في الأجهزة الجديدة ذاتها. وتمثل هذه الخطوات الأولى في إطار مبادرة "جالكسي من أجل الكوكب" التي تتضمن استمرار دمج المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، وتطوير مواد جديدة بالشراكة مع الرواد في مجال الاستدامة. وفي الوقت ذاته، نواصل مساعينا وراء التوصل إلى الابتكارات في التصنيع المستدام، ونفخر بالإعلان عن أن ما يزيد على 90% من مكونات سماعات الأذن Galaxy Buds2 Pro الجديدة مصنوعة من مواد معاد تدويرها. وتدمج سلسلة جالكسي Z الجديدة أيضاً بين المواد البلاستيكية المرتبطة بنفايات المحيطات في المكونات الرئيسية، والورق المعاد تدويره بنسبة 100% في عمليات التغليف. وقمنا أيضاً بتخفيض حجم العبوة بنسبة تصل إلى 58% مقارنةً بالجيل الأول من أجهزة جالكسي القابلة للطي، أي ما يعادل تجنب ما يقرب من 10,000 طن من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات النقل هذا العام.

يعمل جهاز جالكسي Z Flip4 على إكمال أنماط المستخدمين عن طريق توفير تصميمات متميزة بألوان مميزة، وهي: لون البورا الأرجواني والغرافيت، مع الألوان الجديدة، وهي: الذهبي الوردي والأزرق. ويتوفر الإصدار المخصص من جهاز جالكسي Z Flip4 الآن في 28 دولة حول العالم، ويقدم ألواناً زجاجية وخيارات إطار توفر 75 مجموعة تتيح للمستخدمين الاختيار من بينها، ما يسمح للعملاء التحكم التام بمظهر أجهزتهم. وتقدم سامسونج أيضًا خيار ترقية مخصصة لمستخدمي Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition ، حتى يتمكنوا من تغيير لون أجهزتهم عندما يريدون. ويتوفر جالكسي Z Fold4 والغطاء القائم مع علبة القلم بألوان راقية، تشمل الأخضر المائل للبني والبيج والأسود الفانتوم.

وإضافة إلى ذلك، يتوفر جالكسي Z Fold4 باللون العنابي، كما يأتي معززاً بخيارات سعة التخزين الإضافية التي تصل إلى تيرابايت واحد، حصرياً على موقع Samsung.com.

وتأتي Galaxy Buds2 Pro بثلاثة ألوان جديدة تمامًا تتكامل تمامًا مع الأجهزة القابلة للطي الجديدة، الجرافيت والأبيض والبورا الأرجواني.

جالكسي Z Flip4 الشاشة الشاشة الرئيسية 6.7-inch FHD+* Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display (2640 x 1080, 22:9) 120Hz adaptive refresh rate (1~120Hz) * يُقاس حجم الشاشة الرئيسية في جهاز Galaxy Z Flip4 قطريًا، وهو 6.7 بوصة على شكل مستطيل كامل و 6.6 بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية ؛ وتعد مساحة المشاهدة الفعلية أقل بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا. شاشة الغلاف 1.9-inch Super AMOLED Display* 260 x 512 * يُقاس حجم شاشة الغلاف Galaxy Z Flip4 قطريًا ، يبلغ 1.9 بوصة في شكل مستطيل كامل و 1.8 بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية ؛ المساحة الفعلية القابلة للعرض أقل بسبب الزوايا المنحنية. الأبعاد والوزن مطوي 71.9 x 84.9 x 17.1mm (Hinge) - 15.9mm (Sagging) غير مطوي 71.9 x 165.2 x 6.9mm * لا يشمل سماكة جهاز Galaxy Z Flip4 عند فتحه إطار الشاشة الرئيسية. الوزن 187 غرام الكاميرا الكاميرا الأمامية 10MP كاميرا سيلفي F2.4, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚ الكاميرا الخلفية المزدوجة 12MP Ultra Wide Camera F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ 12MP Wide-angle Camera Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.8μm, FOV: 83˚ المعالجة المتقدمة 4㎚ Octa-Core Processor الذاكرة 8GB RAM with 512GB internal storage 8GB RAM with 256GB internal storage 8GB RAM with 128GB internal storage * قد يختلف التوفر حسب السوق أو الدولة، وقد تختلف مساحة التخزين الفعلية حسب السوق والطراز وحجم الملف والنسق. البطارية 3,700 mAh (typical) dual battery * تم اختبار القيمة النموذجية في ظروف معملية تابعة لأطراف أخرى. القيمة النموذجية هي متوسط القيمة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطارية التي تم اختبارها وفقًا لمعيار IEC 61960. والسعة المقدرة (كحد أدنى) هي 3595 mAh.وقد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى. الشحن شحن فائق السرعة *: من 0٪ حتى 50٪ في حوالي 30 دقيقة مع محول 25 واط ** أو أعلى Fast Wireless Charging 2.0*** Wireless PowerShare**** *Wired charging compatible with QC2.0 and AFC **25W Power Adapter sold separately. ***Wireless charging compatible with WPC **** تقتصر خاصية PowerShare اللاسلكية على هواتف سامسونج أو الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي WPC Qi ، مثل Galaxy Z Fold4 و Z Flip4 و S22 series و Z Fold3 5G و Z Flip3 5G و S21 FE 5G و S21 series و Z Fold2 و سلسلة Note20 وسلسلة S20 و Z Flip وسلسلة Note10 وسلسلة S10 وسلسلة S9 وسلسلة S8 وسلسلة S7 وسلسلة S6 و Note9 و Note8 و Note FE و Note5 والأجهزة القابلة للارتداء مثل Galaxy Buds2 Pro و Buds2 و Buds Pro و Buds Live و Watch5 و Watch5 Pro و Watch4 و Watch4 Classic و Watch3 و Watch Active2 و Watch Active و Gear Sport و Gear S3 و Galaxy Watch و Galaxy Buds. قد لا تعمل مع بعض الملحقات أو الأغطية أو الأجهزة ذات العلامات التجارية الأخرى. قد يؤثر على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات ، اعتمادًا على بيئة الشبكة الخاصة بك. مقاومة الماء IPX8 *تعتمد خاصية IP68 على ظروف اختبار الغمر في المياه العذبة لما يصل إلى 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة. جفف بقايا المياه إذا كان الجهاز مبللاً. لا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة. غير مقاوم للغبار. نظام التشغيل Android 12 One UI 4.1.1 الشبكات والربط 5G*, LTE**, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® v5.2 *تكون خدمات 5G مدعومة فقط في المواقع التي تدعم شبكة الجيل الخامس، كما تتطلب اتصالاً مثالياً من الجيل الخامس، وربما تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم. *يختلف مدى توفر شبكة LTE باختلاف البلد وشركة الاتصالات وربما تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم. المجسات Capacitive Fingerprint sensor (side), Accelerometer, Barometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, Proximity sensor, Light sensor الأمن Samsung Knox, Samsung Knox Vault الشريحة One Nano SIM* and one eSIM * تباع الشريحة بشكل منفصل، وقد يختلف التوفر حسب الدولة وشركة الإتصالات. الألوان البورا الأرجواني والغرافيت، والذهبي الوردي والأزرق [إصدار خاص] أمامي / خلفي (أصفر، أبيض، كحلي، كاكي، أحمر) ، الإطار (فضي، أسود، ذهبي) * قد يختلف التوفر حسب السوق.

جالكسي Z Fold4 الشاشة الشاشة الرئيسية 7.6-inch QXGA+* Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display (2176 x 1812, 21.6:18) 120Hz adaptive refresh rate (1~120Hz) * يُقاس حجم الشاشة الرئيسية في جهاز Galaxy Z Fold4 قطريًا، وهو 7.6 بوصة على شكل مستطيل كامل و 7.4 بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية ؛ وتعد مساحة المشاهدة الفعلية أقل بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا. شاشة الغلاف 6.2-inch HD+ Dynamic AMOLED 2X Display (2316 x 904, 23.1:9) 120Hz adaptive refresh rate (48~120Hz) * يُقاس حجم شاشة الغلاف Galaxy Z Fold4 قطريًا ، يبلغ 6.2 بوصة في شكل مستطيل كامل و 6.1 بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية ؛ المساحة الفعلية القابلة للعرض أقل بسبب الزوايا المنحنية. الأبعاد والوزن مطوي 67.1 x 155.1 x 15.8mm(Hinge) ~ 14.2mm(Sagging) غير مطوي 130.1 x 155.1 x 6.3mm الوزن 263 غرام الكاميرا الكاميرا الأمامية 10MP كاميرا سيلفي F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 85˚ الكاميرا تحت الشاشة 4MP Under Display Camera F1.8, Pixel size: 2.0μm, FOV: 80˚ الكاميرا الخلفية الثلاثية 12MP Ultra Wide Camera F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ 50MP Wide-angle Camera Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.0μm, FOV: 85˚ 10MP Telephoto Camera PDAF, F2.4, OIS, Pixel size: 1.0μm, FOV: 36˚ المعالجة المتقدمة 4㎚ Octa-Core Processor الذاكرة 12GB RAM with 1TB internal storage 12GB RAM with 512GB internal storage 12GB RAM with 256GB internal storage * قد يختلف التوفر حسب السوق أو الدولة، وقد تختلف مساحة التخزين الفعلية حسب السوق والطراز وحجم الملف والنسق. البطارية 4,400 mAh (typical) dual battery * تم اختبار القيمة النموذجية في ظروف معملية تابعة لأطراف أخرى. القيمة النموذجية هي متوسط القيمة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطارية التي تم اختبارها وفقًا لمعيار IEC 61960. والسعة المقدرة (كحد أدنى) هي 4275 mAh.وقد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى. الشحن شحن فائق السرعة *: من 0٪ حتى 50٪ في حوالي 30 دقيقة مع محول 25 واط ** أو أعلى Fast Wireless Charging 2.0*** Wireless PowerShare**** *Wired charging compatible with QC2.0 and AFC **25W Power Adapter sold separately. ***Wireless charging compatible with WPC **** تقتصر خاصية PowerShare اللاسلكية على هواتف سامسونج أو الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي WPC Qi ، مثل Galaxy Z Fold4 و Z Flip4 و S22 series و Z Fold3 5G و Z Flip3 5G و S21 FE 5G و S21 series و Z Fold2 و سلسلة Note20 وسلسلة S20 و Z Flip وسلسلة Note10 وسلسلة S10 وسلسلة S9 وسلسلة S8 وسلسلة S7 وسلسلة S6 و Note9 و Note8 و Note FE و Note5 والأجهزة القابلة للارتداء مثل Galaxy Buds2 Pro و Buds2 و Buds Pro و Buds Live و Watch5 و Watch5 Pro و Watch4 و Watch4 Classic و Watch3 و Watch Active2 و Watch Active و Gear Sport و Gear S3 و Galaxy Watch و Galaxy Buds. قد لا تعمل مع بعض الملحقات أو الأغطية أو الأجهزة ذات العلامات التجارية الأخرى. قد يؤثر على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات ، اعتمادًا على بيئة الشبكة الخاصة بك. مقاومة الماء IPX8 *تعتمد خاصية IP68 على ظروف اختبار الغمر في المياه العذبة لما يصل إلى 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة. جفف بقايا المياه إذا كان الجهاز مبللاً. لا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة. غير مقاوم للغبار. نظام التشغيل Android 12 One UI 4.1.1 الشبكات والربط 5G*, LTE**, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® v5.2 *تكون خدمات 5G مدعومة فقط في المواقع التي تدعم شبكة الجيل الخامس، كما تتطلب اتصالاً مثالياً من الجيل الخامس، وربما تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم. *يختلف مدى توفر شبكة LTE باختلاف البلد وشركة الاتصالات وربما تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم. المجسات Capacitive Fingerprint sensor (side), Accelerometer, Barometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, Proximity sensor, Light sensor الأمن Samsung Knox, Samsung Knox Vault الشريحة One Nano SIM* and one eSIM * تباع الشريحة بشكل منفصل، وقد يختلف التوفر حسب الدولة وشركة الإتصالات. الألوان الأخضر المائل للبني والبيج والأسود الفانتوم. [حصرياً على موقع Samsung.com] : اللون العنابي * قد يختلف التوفر حسب السوق.