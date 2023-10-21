الاعتلال الدماغي.. اضطراب لا علاج له حتى الآن

شفق نيوز / الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن (CTE) هو اضطراب دماغي ينتج على الأرجح عن إصابات الرأس المتكررة، ويسبب موت الخلايا العصبية في الدماغ، ويُعرف بانحلال الخلايا.

ويتفاقم الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن بمرور الوقت، والطريقة الوحيدة لتشخيص الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن بشكل قاطع ومحدد هي تشريح الدماغ بعد الوفاة، وهو اضطراب نادر جدّاً، وما زالت هناك حاجة إلى فهمه جيداً.

ولا يبدو أن هناك ارتباطاً بين الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن، وبين التعرّض لإصابة في الرأس مرة واحدة. بل يرتبط بإصابات الرأس المتكررة التي تحدث غالباً في الرياضات الالتحامية، أو في القتال العسكري.

وارتبطت الإصابة بالاعتلال الدماغي الرضحي المزمن بمتلازمة التأثير الثاني، التي يتعرض فيها الرأس لإصابة ثانية قبل علاج أعراض إصابة الرأس السابقة بشكل كامل.

وما يزال الخبراء يحاولون فهم دور إصابات الرأس وغيرها من العوامل في حدوث التغيرات الحاصلة في الدماغ التي تؤدي إلى الإصابة بالاعتلال الدماغي الرضحي المزمن.

ويعكف الباحثون على بحث العلاقة المحتملة بين عدد إصابات الرأس التي يتعرض لها الشخص، ومدى خطورة تلك الإصابات وبين احتمالات الإصابة بالاعتلال الدماغي الرضحي المزمن.

واكتُشِف الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن في أدمغة الأشخاص الذين كانوا يمارسون كرة القدم الأميركية وغيرها من الرياضات الالتحامية مثل الملاكمة، وقد يحدث أيضاً لدى العسكريين الذين تعرضوا للانفجارات.

ويُعتقد أن أعراض الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن تشمل الصعوبات المرتبطة بالتفكير والعواطف، والمشكلات البدنية والسلوكيات الأخرى.

ويُعتقد أنها تتطور على مدى سنوات أو عقود بعد حدوث إصابات الرأس.

ولا يمكن تشخيص الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن تشخيصاً قاطعاً أثناء الحياة إلا في الأشخاص الذين لديهم احتمال مرتفع للتعرض للإصابة، كما لا يوجد كذلك علاج شافٍ للاعتلال الدماغي الرضحي المزمن.