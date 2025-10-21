الاحتباس الحراري يغيّر علاقة آيسلندا بالبعوض

شفق نيوز- متابعة

تناقلت وسائل إعلام آيسلندية، يوم الثلاثاء، خبراً يفيد بظهور هو الأول من نوعه للبعوض في البلد المعروف بخلوه من هذا النوع من الحشرات نظراً لمناخه القاسي وظروفه البيئية التي لا تسمح لدورة حياة البعوض بالاستمرار.

ووفقاً لما أذاعته قناة تلفزيونية محلية في آيسلندا، فهي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذه الحشرات هناك، حيث أشارت القناة إلى أن خبر ظهور الحشرات على الجزيرة انتشر لأول مرة عبر موقع "فيسبوك".

وأوضحت القناة، أن رجلاً يُدعى بيرل هيلياتسون ذكر في منشور له على الموقع، أنه رصد هذا النوع من الحشرات في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وسلمه إلى المختصين في المعهد الآيسلندي للتاريخ الطبيعي.

وتعليقاً على الموضوع، أكد عالم الحشرات في المعهد الآيسلندي للتاريخ الطبيعي، ماتياس ألفريدنسون "أن الحشرات التي تم اكتشافها هي بعوض من نوع Culiseta annulata.

ونقلت القناة ذاتها، عن ألفريدسون قوله، إن "هذه هي المرة الأولى التي يُكتشف فيها بعوض في آيسلندا، والبعوض من هذا النوع يتحمل درجات الحرارة المنخفضة، ما يزيد من احتمالية بقائه في الجزيرة".

من جهة أخرى، ذكر موقع "Visir"، أن "هذا النوع من البعوض يدخل في سبات ويبني أعشاشه في المباني الخارجية والكهوف لينجو من البرد".

وتُعتبر آيسلندا دولة خالية من البعوض نظراً لمناخها القاسي وظروفها البيئية التي لا تسمح لدورة حياة البعوض بالاستمرار.

وعلى الرغم من وجود بعض أنواع الحشرات هناك مثل البراغيث، لكن بعض العلماء يتوقع أن يتكاثر البعوض في المستقبل هناك بسبب التغيرات المناخية التي تسببها ظاهرة الاحتباس الحراري.