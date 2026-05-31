الاتصالات العراقية: إنترنت مجاني في 5 كورنيشات

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند، مساء الأحد، تأمين إنترنت مجاني في خمس "كورنيشات" في العاصمة بغداد و4 محافظات أخرى.

وذكر سند في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "وجهنا بتأمين إنترنت مجاني بكورنيش المحافظات أدناه، واستجابت الشركات المتعاقدة مع وزارتنا مشكورة".

وأوضح أن المناطق المشمولة هي كورنيش أبو نؤاس: شركة ايرثلنك، وكورنيش الكوفة: شركة ايرثلنك، وكورنيش الناصرية: شركة سوبر سيل، وكورنيش الحلة: شركة فايبر أكس، وكورنيش الديوانية: شركة بلد الشموخ.