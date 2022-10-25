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الاتصالات العراقية تكشف سبب تعطل تطبيق واتساب

Category: منوعـات

Date: 2022-10-25T07:53:23+0000
الاتصالات العراقية تكشف سبب تعطل تطبيق واتساب

شفق نيوز/ عزت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الثلاثاء، سبب تعطل تطبيق واتساب إلى "مشكلة بالسيرفرات الرئيسية في أوروبا".

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن الوزارة، وورد الى وكالة شفق نيوز، موضحة أن هذه المشكلة أدت إلى قطع خدمات الواتساب.  

وتعطل وبشكل مفاجئ تطبيق التراسل "واتساب"، اليوم الثلاثاء، أنحاء متفرقة من العراق والعالم.

وأبلغ مستخدمون  للتطبيق داخل العراق، عن عدم قدرتهم استخدام الجروبات الجماعية، في حين بقي التراسل مفرداً مستمراً لبضعة من الوقت ليضربه العطل بعد حين. 

كما اشتكى مستخدمو التطبيق من خلل في البرنامج وتوقف عام في عدد من دول العالم، إذ تمثلت المشكلة في عدم القدرة على إرسال أو استقبال الرسائل النصية أو الصوتية وكذلك الصور والفيديوهات.

وجاء هذا الخلل بعد يوم واحد من إيقاف “واتساب” عمله على عدد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS 10، وiOS 11، والتي لن تتمكن من الحصول على تحديثات أو ميزات قادمة.

 

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