الاتحاد الأوروبي يغرم "تيك توك" 370 مليون دولار بسبب طريقة تعاملها مع حسابات القصّر

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، فرض غرامة قيمتها 345 مليون يورو (370 مليون دولار) على تيك توك لانتهاكها قوانين الخصوصية في التعامل مع البيانات الشخصية للقصّر في الاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض حماية البيانات في أيرلندا وهو الجهة التنظيمية الرئيسية للاتحاد الأوروبي المختصة بالتعامل مع كثير من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم التي مقرها الرئيسي في أيرلندا، إن "منصة المقاطع المصورة القصيرة المملوكة للصين التي اتسع انتشارها سريعا بين القصر حول العالم في السنوات القليلة الماضية انتهكت عددا من قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 31 يوليو و31 ديسمبر 2020".

وهذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها تيك توك المملوكة لشركة بايتدانس لعقوبة من مفوض حماية البيانات في أيرلندا. وقال متحدث باسم تيك توك إنه لا يتفق مع القرار وبالذات مع حجم الغرامة وإن معظم الانتقادات لم تعد ذات صلة نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الشركة قبل بدء تحقيق الجهة التنظيمية الأوروبية في سبتمبر 2021.

وقال مفوض حماية البيانات إن انتهاكات تيك توك تضمنت وضع حسابات مستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عاما في عام 2020 في تصنيف "عام" المعياري وإن تيك توك لم تتحقق مما إذا كان المستخدم هو بالفعل والد أو ولي أمر المستخدم القاصر عند ربط الحساب بخاصية "الإشراف الأسري".

وأضافت تيك توك ضوابط لرقابة الأبوين أشد صرامة إلى خاصية الإشراف الأسري في نوفمبر 2020 وغيرت الإعدادات المعيارية لجميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى "خاص" في يناير 2021.

وقالت تيك توك اليوم الجمعة إنها تعتزم إضافة تعديلات على موادها للخصوصية لجعل التباين بين الحسابات العامة والخاصة أوضح، وأنه سيتم التحديد سلفا للحساب الخاص للمستخدمين الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما عند التسجيل في التطبيق من وقت لاحق هذا الشهر.

وأمهل مفوض حماية البيانات تيك توك ثلاثة أشهر حتى تخضع جميع معالجتها التي شابتها انتهاكات للقواعد.