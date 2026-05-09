الاتحاد الأوروبي يرسل طائرات لإجلاء ركاب السفينة الموبوءة

شفق نيوز- مدريد

أعلن وزير الداخلية الإسباني، يوم السبت، ‌إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا أكدت أنها سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من ⁠على متن السفينة السياحية المتجهة إلى إسبانيا والتي تشهد تفشيا لفيروس هانتا.

وأضاف الوزير فرناندو جراندي مارلاسكا، أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين أخريين ‌لنقل ⁠باقي المواطنين الأوروبيين.

ووفقاً للوزير، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدتا أيضاً أنه يجري ⁠الترتيب لإرسال طائرات ووضع خطط طوارئ من أجل ⁠المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين ⁠لم تتمكن بلدانهم من إرسال طائرات لنقلهم.

هذا وطمأنت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الجمعة، بعد تفشي فيروس "هانتا" على متن سفينة سياحية، مؤكدة أن هذا لا يشكل بداية جائحة أو وباء.

وأبحرت سفينة "إم في هونديوس" عبر المحيط الأطلسي منذ الأول من نيسان/أبريل، في رحلة من الرأس الأخضر إلى جزر الكناري، حيث سيخضع الركاب وأفراد الطاقم المتبقين البالغ عددهم حوالى 150 للمراقبة قبل السماح لهم بالعودة إلى ديارهم.

وأعلنت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" للرحلات البحرية، المشغلة للسفينة، أمس الخميس، أن 30 راكباً من 12 جنسية على الأقل، غادروا السفينة خلال توقفها في 24 نيسان/أبريل في جزيرة سانت هيلينا البريطانية، موضحة أن الركاب المتبقين لا يظهرون أي أعراض.

وكان زوجان هولنديان سافرا حول أميركا الجنوبية قبل صعودهما على متن السفينة في أوشوايا بالأرجنتين في 1 نيسان/أبريل أول ضحايا الوباء.

فيما يتوقع وصول سفينة "إم في هونديوس" إلى جزر الكناري في إسبانيا في نهاية هذا الأسبوع.