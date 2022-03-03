الاتحاد الاسباني: رئيسا برشلونة وريال مدريد كاذبان أكثر من بوتين

‏شفق نيوز / وصف رئيس الاتحاد الاسباني خافيير تيباس، يوم الخميس، رؤساء اندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، بانهم "كاذبون" أكثر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال تيباس في تصريحات صحفية إطلعت عليها شفق نيوز إن "رؤساء اندية برشلونة خوان لابورتا، ورئيس ريال مدريد فلورنتنيو بيريز، ورئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، كاذبون أكثر من بوتين رئيس روسيا، بشأن عودتهم عن قرار تنظيم بطولة السوبرليغ".

وطالب تيباس بـ"إخماد البطولة في مهدها قبل أن تهدم استقرار الكرة الأوروبية مشيرا الى ان كرة القدم تلعب من اجل الجمهور وليس المال .

ويقود رؤساء اندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس حراكاً لتنظيم بطولة اوربية جديدة تكون، في حال انشائها بديلة عن بطولة دوري الابطال، وفيما انضمت اليها عدد من الفرق قبل انسحابها منها، فان الثلاثي الأوربي لا زال متمسكا بتنظيم البطولة التي بدأت فكرتها من "بيريز"، ويؤيدها لابورتا بشدة نتيجة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة وإمكانية ان تدر البطولة الجديدة أموالا طائلة تنقذ النادي الاسباني من أوضاعه الحالية.