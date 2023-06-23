اكتشاف واعد لخصوبة البشر.. آلية تجذب أفضل حيوان منوي لنسل صحي

شفق نيوز / وجد فريق من علماء الأحياء في جامعة بادوفا بإيطاليا، أن أنثى سمك دانيو المخطط تستخدم السائل التناسلي الأنثوي (FRF) لاختيار الحيوانات المنوية التي تستخدمها لتخصيب بيضها.

وفي الدراسة المنشورة في مجلة Biology Lettersاستخدم العلماء أداة مصممة خصيصا لاختيار الحيوانات المنوية لجمع عيناتها واختبارها، إذ أظهرت الأبحاث السابقة أن الإناث من العديد من الأنواع لديها وسائل لتحسين فرصها في إنجاب نسل أكثر صحة مع أعلى فرص البقاء على قيد الحياة.

وأحد هذه الأساليب يسمى اختيار الأنثى الخفي (cryptic female choice)، حيث تختار الإناث الذكر الذي يخصب بيوضها عن طريق التلاعب بالحيوانات المنوية بمجرد دخولها إلى جسدها، كما وجد العلماء مثالا على هذا الاختيار في أنثى سمك دانيو المخطط.

وتعود أصول أسماك سمك دانيو المخططة إلى جنوب آسيا، حيث تتزاوج وتفرخ في المياه الضحلة. وعند التزاوج الناجح، تنتج الإناث من 200 إلى 300 بيضة على مدار موسم التفريخ الواحد.

وفي هذا العمل الجديد، وجد فريق البحث أن السائل التناسلي الأنثوي (FRF)، وهو سائل تنتجه الإناث ويحيط بالبيوض أثناء نموها، هو عامل غير معروف سابقا، وقد يلعب دورا في الإخصاب الناجح.

ولمعرفة المزيد عن الدور الذي يلعبه السائل التناسلي الأنثوي (FRF) في نجاح التكاثر في أسماك دانيو المخططة، استخدم العلماء أداة تم تطويرها مؤخرا تسمى غرفة اختيار الحيوانات المنوية، تسمح بجمع عينات الحيوانات المنوية من داخل أنثى السمكة بعد حدوث التزاوج.