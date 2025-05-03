اكتشاف نوع غير معروف من الثدييات عاش في العصر الطباشيري

شفق نيوز/ اكتشف فريق دولي من علماء الحفريات أحفورة في صحراء غوبي في منغوليا لنوع غير معروف من الثدييات عاش في العصر الطباشيري قبل من 100 إلى 66 مليون سنة.

وتشير مجلة Acta Palaeontologica Polonica إلى أن العلماء أطلقوا على الحيوان الجديد الذي يبلغ حجمه حجم الفأر تقريبا، اسم Ravjaa ishiii تكريما للراهب البوذي المنغولي دولدويتين دانزانرافجا الذي عاش في القرن التاسع عشر والعالم الياباني كينيتشي إيشي.

ويذكر أن العلماء عثروا في عام 2019، على جزء من الفك السفلي يبلغ طوله سنتيمترا واحدا فقط أثناء رحلة استكشافية إلى تكوين باينشاير. وأظهر التحليل أن الحيوان ينتمي إلى عائلة Zhelestidae، وهي ثدييات قديمة من العصر الطباشيري. ولكن الشكل الفريد للفك والأضراس العالية يميزه عن الممثلين الآخرين للمجموعة، ما جعل من الممكن تحديد جنس ونوع منفصلين.

ويغير هذا الاكتشاف الذي هو الأول لـ Zhelestidae في منغوليا، فكرة توزيع هذه الحيوانات، حيث كان يعتقد في السابق أنها تعيش بشكل رئيسي في المناطق الساحلية، لكن Ravjaa ishiii يثبت أنها عاشت أيضا في أعماق المناطق القارية.

ويشير تركيب الأسنان إلى أن الحيوان كان يتغذى على البذور والفواكه، وهو ما يتزامن مع عصر ازدهار النباتات كاسية البذور. أي يشير الاكتشاف إلى أن الثدييات المشيمية المبكرة (أسلاف الثدييات المشيمية الحديثة) بدأت بالفعل في التكيف مع الفرص البيئية الجديدة المرتبطة بالنباتات المزهرة.

ويقول تسوكاسا أوكوشي طالب دراسات عليا في جامعة أوكاياما للعلوم: "تأخرت عملية النشر بسبب الوباء، لكننا سعداء لأننا نستطيع الآن إظهار القيمة العلمية لهذا الاكتشاف الصغير".

ويضيف البروفيسور موتوتاكا سانيوشي: "إن العثور على مثل هذه الأحفورة الصغيرة في صحراء شاسعة يعتبر معجزة حقيقية. إنها هدية حقيقية من غوبي".

ووفقا للخبراء، يفتح هذا الاكتشاف الطريق أمام اكتشافات جديدة، ويأملون أن تساعد الاكتشافات اللاحقة على إعادة إنشاء صور الحيوانات القديمة التي استوطنت صحراء غوبي في زمن الديناصورات.