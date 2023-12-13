اكتشاف نظام بيئي "غريب" يوفر معلومات عن نشأة الحياة على الأرض

شفق نيوز/ عثر فريق من الجيولوجيين على نظام بيئي غير عادي في منطقة أتاكاما بونا، على حدود الأرجنتين مع تشيلي، يمكن أن يوفر معلومات مهمة حول كيفية نشأة الحياة على الأرض والمريخ.

وداخل هذه الهضبة الصحراوية التي تقع على ارتفاع 3660 مترا فوق مستوى سطح البحر، تم العثور على نظام مكون من 12 بحيرة تحيط بها سهول ملحية واسعة النطاق.

وتحت المياه الصافية لهذه البحيرات والتي تمتد على مساحة 101171 مترا مربعا، عثر العلماء على تلال من الصخور بعرض 4.6 متر مغطاة بالميكروبات.

ووفقا للعلماء، تشبه هذه الهياكل أول أشكال الحياة المعروفة على كوكبنا، والتي تسمى الستروماتوليت (صخور رسوبية كانت تحتوي على كائنات حية تعد أقدم الميكروبات على الأرض).

ويعتقد أن هذه كانت موجودة خلال الفترة القديمة المبكرة، والتي تميزت بغياب الأكسجين في الغلاف الجوي للأرض.

وقال الجيولوجي بريان هاينك، الأستاذ المشارك في العلوم الجيولوجية بجامعة كولورادو بولدر، إن هذه البيئة "غريبة"، ولا تشبه أي بيئة أخرى، مضيفا: "يمكن أن تكون هذه البحيرة أحد أفضل الأمثلة الحديثة على العلامات الأولى للحياة على الأرض".

وشدد على أنه "من المدهش أنه ما يزال من الممكن العثور على أشياء مثل هذه على كوكبنا".

وما تزال الستروماتوليت تتشكل حتى اليوم في العديد من الموائل البحرية والمياه العذبة، مثل تلك الموجودة قبالة سواحل جزر البهاما، لكنها تنمو بشكل أصغر بكثير من نظيراتها القديمة.

ومع ذلك، بالمقارنة مع أسلافها البدائية، التي يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار، فإن الستروماتوليت الحديثة أصغر نسبيا، وتنمو بشكل سلبي، وتتغذى على حبيبات الرمل والحطام التي تطفو في المحيط.

وكانت ستروماتوليت أتاكاما مصنوعة في الغالب من الجبس، وهو معدن شائع في الستروماتوليت المتحجرة، لكنه غائب عن الأمثلة الحديثة.