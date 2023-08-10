اكتشاف نظام بيئي جديد يختبئ تحت قاع البحر ومخاوف من "ازعاجه"

شفق نيوز/ اكتشف فريق بحثي من العلماء، وجود حياة جديدة لنظام بيئي جديد يختبئ تحت قاع البحر، لم يسبق اكتشافه من قبل، فيما يمكن أن "تزعج" عمليات التنقيب المستقبلية هذا النظام ومخلوقاته بشكل كبير.

ويواصل العلماء تقشير طبقات جديدة من الحياة على كوكبنا مثل بصلة لا نهاية لها على ما يبدو، وفي الآونة الأخيرة، استخدمت Aquanauts على متن سفينة من معهد Schmidt للمحيطات روبوتا تحت الماء لقلب ألواح من القشرة البركانية في أعماق المحيط الهادئ المظلم. وتحت قاع البحر في هذا الموقع المدروس جيدا، وجد فريق الباحثين الدولي عروقا من السوائل الجوفية تسبح في حياة لم يسبق لها مثيل من قبل.

ويقول المدير التنفيذي للمعهد، جيوتيكا فيرماني: "على الأرض، عرفنا منذ فترة طويلة وجود حيوانات تعيش في تجاويف تحت الأرض، وفي محيط الحيوانات التي تعيش في الرمال والطين، ولكن للمرة الأولى، بحث العلماء عن حيوانات تحت الفتحات المائية الحرارية. هذا الاكتشاف الرائع حقا لنظام بيئي جديد، مخفي تحت نظام بيئي آخر، يقدم دليلا جديدا على وجود الحياة في أماكن رائعة".

واكتشف العلماء فقط الفتحات الحرارية المائية، التي تتدفق فيها السوائل الغنية بالمعادن في أعماق المحيط، في السبعينيات. وعلى الرغم من ظلام هذه الأعماق، كانت هذه الفتحات الدخانية الشبيهة بالمدخنة تعج بالحياة.

وعندما أزال الباحثون الصندوق بعد بضعة أيام، وجدوا أن حيوانات جديدة قد استعمرت المنطقة. ويجب أن تكون قد وصلت إلى هناك من تحت قاع البحر عبر العديد من الشقوق.

وسيتم نشر النتائج في الأشهر المقبلة، ولكن إذا كان ما يقوله الباحثون صحيحا، فإن عمليات التنقيب المستقبلية في أعماق البحار يمكن أن تزعج هذا النظام البيئي المكتشف حديثا بشكل كبير.

ويقول ويندي شميت، الرئيس والمؤسس المشارك لمعهد Schmidt للمحيطات: "إن الاكتشافات التي تم إجراؤها في كل بعثة استكشافية لمعهد شميدت للمحيطات تعزز الحاجة الملحة لاستكشاف محيطنا بالكامل حتى نعرف ما هو موجود في أعماق البحار".