اكتشاف مقبرتين داخل "الأهرامات البولندية" تعودان إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد

شفق نيوز- متابعة

أعلن علماء الآثار من جامعة آدم ميكيفيتش في مدينة بوزنان البولندية، على مقبرتين ضخمتين تعرفان باسم "الأهرامات البولندية" أثناء مسح روتيني في متنزه تشابوفسكي الطبيعي بقرية فيسكوت.

ويعود تاريخ هذه الهياكل المثلثة الشكل إلى 5500 عام، وتحديدا إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، ما يجعلها من أقدم الهياكل الأثرية في المنطقة.

وهذه الهياكل، ليست مجرد مقابر عادية، فقد بنيت على شكل شبه منحرف ممتد يصل طوله إلى 200 متر وارتفاع 4 أمتار، مع واجهة شرقية عريضة تتناقص تدريجيا نحو الطرف الغربي. ويكشف هذا التصميم المعقد عن فهم متقدم للهندسة المكانية لدى بناة هذه الصروح، الذين ربما امتلكوا معرفة فلكية أيضا، كما يتضح من محاذاة الهياكل مع الاتجاهات الأصلية.

وما يزيد من أهمية هذا الاكتشاف ندرته، حيث لم يعثر سوى على مجموعتين مماثلتين من المقابر في بولندا خلال القرن الماضي.

وبنيت هذه الأهرامات من أحجار ضخمة يصل وزن بعضها إلى 10 أطنان، نقلت باستخدام زلاجات وقوة بشرية قبل اختراع العجلة بآلاف السنين. ورغم أن العديد من هذه الأحجار تعرضت للنهب أو التلف على مر العصور، إلا أن البقايا التي عثر عليها تكفي لإثبات براعة هؤلاء البناة القدماء.

وتعود هذه المقابر إلى ثقافة "فانيل بيكر" (Funnelbeaker) التي عاشت في العصر الحجري الحديث. وهي إحدى أولى المجتمعات الزراعية في أوروبا.

ورغم أن هذه الثقافة كانت مبنية على المساواة، إلا أنها خصصت هذه المقابر الضخمة لدفن شخصيات مهمة مثل الزعماء والكهنة، ما يشير إلى بداية التمايز الاجتماعي في المجتمعات الزراعية المبكرة.

ويكمن الأمل الآن في أن تكشف الحفريات المستقبلية عن أدلة أكثر وضوحا عن طقوس الدفن والعقائد الدينية لهذه الحضارة الغامضة. فمن المحتمل أن تحتوي المقابر على قرابين جنائزية مثل الفؤوس الحجرية والأواني الفخارية المميزة، وربما حتى أدوات مرتبطة باستخدام الأفيون في الطقوس الدينية.

وهذا الاكتشاف لا يسلط الضوء فقط على المهارات المعمارية المذهلة في العصر الحجري، بل يقدم أيضا دليلا ملموسا على تعقيد المجتمعات الزراعية الأولى في أوروبا.

ومع استمرار أعمال التنقيب في الموقع، قد تكشف هذه الأهرامات البولندية عن فصول جديدة في قصة التطور الحضاري للإنسان.