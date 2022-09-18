سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اكتشاف مستحضر أثري لـ"حسناوات" القرن الثامن قبل الميلاد

Category: منوعـات

Date: 2022-09-18T16:34:43+0000
اكتشاف مستحضر أثري لـ"حسناوات" القرن الثامن قبل الميلاد

شفق نيوز / اكتشف علماء آثار صينيون، أقدم مستحضرات التجميل المكتشفة حتى الآن في العالم، وهي عبارة عن مسحوق الرصاص، الذي كانت تستخدمه حسناوات الصين في القرن الثامن قبل الميلاد.

واكتشف العلماء هذا المستحضر، خلال عمليات الحفر الجارية في مقاطعة شينسي الواقعة شمال غرب الصين، وهذا المسحوق أقدم من مثيله الذي عثر عليه في اليونان بعدة قرون.

ويختلف العلماء بشأن اختراع وتحضير مستحضرات التجميل. فمنهم من يعتقد أن تقنية صناعة هذه المستحضرات جلبت من اليونان أو مصر. أما البعض الآخر فيعتقدون أن الصينيين توصلوا إلى استخدام مسحوق الرصاص بأنفسهم. أي أنه ابتكار وطني. وقد اتضح، أن التقنية اليونانية والتقنية المصرية تختلف تماما عن التقنية الصينية في إنتاج هذا المسحوق.

ولكن على الرغم من جميع الاختلافات، يتفق العلماء على أن الرغبة في الجمال و"ثورة مستحضرات التجميل" ساهمتا في تحفيز التطور كثيرا.

related

عجزت الجيوش الإسلامية عن اقتحامها.. اكتشاف مدينة عراقية مفقودة منذ 1400 سنة

Date: 2022-06-05 08:30:55
عجزت الجيوش الإسلامية عن اقتحامها.. اكتشاف مدينة عراقية مفقودة منذ 1400 سنة

"إمبراطورة" التجميل العراقية ضمن أغنى السيدات العصاميات بأمريكا

Date: 2022-06-15 15:21:03
"إمبراطورة" التجميل العراقية ضمن أغنى السيدات العصاميات بأمريكا