اكتشاف مستحضر أثري لـ"حسناوات" القرن الثامن قبل الميلاد

شفق نيوز / اكتشف علماء آثار صينيون، أقدم مستحضرات التجميل المكتشفة حتى الآن في العالم، وهي عبارة عن مسحوق الرصاص، الذي كانت تستخدمه حسناوات الصين في القرن الثامن قبل الميلاد.

واكتشف العلماء هذا المستحضر، خلال عمليات الحفر الجارية في مقاطعة شينسي الواقعة شمال غرب الصين، وهذا المسحوق أقدم من مثيله الذي عثر عليه في اليونان بعدة قرون.

ويختلف العلماء بشأن اختراع وتحضير مستحضرات التجميل. فمنهم من يعتقد أن تقنية صناعة هذه المستحضرات جلبت من اليونان أو مصر. أما البعض الآخر فيعتقدون أن الصينيين توصلوا إلى استخدام مسحوق الرصاص بأنفسهم. أي أنه ابتكار وطني. وقد اتضح، أن التقنية اليونانية والتقنية المصرية تختلف تماما عن التقنية الصينية في إنتاج هذا المسحوق.

ولكن على الرغم من جميع الاختلافات، يتفق العلماء على أن الرغبة في الجمال و"ثورة مستحضرات التجميل" ساهمتا في تحفيز التطور كثيرا.