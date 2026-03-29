اكتشاف "مسار عصبي" يربط الأمعاء بالدماغ يفسر سر فقدان الشهية أثناء المرض

كشف فريق من العلماء عن الآلية البيولوجية المسؤولة عن فقدان الشهية أثناء الإصابة بالعدوى، في اكتشاف يسلّط الضوء على تواصل غير معروف سابقاً بين الأمعاء والدماغ.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، ونُشرت في مجلة Nature، أن "الجهاز المناعي لا يكتفي بمحاربة العدوى، بل يتدخل أيضاً لتنظيم سلوك الإنسان، من خلال كبح الشهية عبر مسار عصبي محدد".

وقال ديفيد يوليوس، أحد المشاركين في الدراسة، إن "البحث ركز على فهم كيفية تواصل الجهاز المناعي مع الجهاز العصبي"، مشيراً إلى وجود "منطق جزيئي دقيق يقف وراء هذا التفاعل".

وبينت النتائج أن "نوعين نادرين من الخلايا في الأمعاء يلعبان دوراً محورياً في هذه العملية، هما خلايا الخصل التي تستشعر الطفيليات وتطلق إشارات إنذار، والخلايا المعوية أليفة الكروم التي ترسل إشارات إلى الدماغ عبر الأعصاب".

ووفق الدراسة، تطلق خلايا الخُصل مادة الأسيتيل كولين، التي تحفّز الخلايا الأخرى على إفراز السيروتونين، ما يؤدي إلى تنشيط العصب المبهم ونقل إشارات إلى الدماغ تقلل من الشعور بالجوع.

وأشار الباحثون إلى أن "هذه العملية تحدث على مرحلتين، ما يفسر عدم فقدان الشهية فور الإصابة، إذ تبدأ بإشارات ضعيفة ثم تتصاعد مع تنشيط الجهاز المناعي بشكل كامل".

وأكدت تجارب أجريت على فئران مصابة بعدوى طفيلية أن هذا المسار هو المسؤول مباشرة عن فقدان الشهية، حيث استمرت الفئران المعدلة وراثياً- التي لا تنتج خلاياها هذه الإشارات- في تناول الطعام بشكل طبيعي.

ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف قد يفتح الباب أمام فهم أعمق لاضطرابات مثل متلازمة القولون العصبي وعدم تحمّل بعض الأطعمة، إلى جانب تطوير علاجات جديدة لأعراض العدوى الطفيلية.