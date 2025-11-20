اكتشاف مدينة قديمة تعود للعصر البرونزي في كازاخستان

شفق نيوز- أستانا

اكتشف فريق من علماء الآثار من كلية لندن وجامعة "دورهام" وجامعة "تورايغيروف" الكازاخستانية مدينة كبيرة تعود إلى العصر البرونزي في شمال شرق كازاخستان.

وهذه المدينة التي عُرفت باسم سيمياركا تقع بالقرب من نهر إرتيش، وكان يُعتقد سابقا أن سكان تلك المنطقة خلال العصر البرونزي عاشوا في مستوطنات صغيرة فقط أو كانوا من البدو الرحل، دون وجود مدن كبيرة، لكن الاكتشاف أظهر أنه حوالي عام 1600 قبل الميلاد، كانت هناك مدينة حقيقية تحتوي على شوارع ومنازل وحتى قلعة محيطة بها.

واحتلت سيمياركا مساحة شاسعة تجاوزت مئة هكتار، أي ما يعادل حوالي مائتي ملعب كرة قدم. عاش الناس في منازل واسعة مبنية على طول الشوارع، وكانت المدينة محمية بجدران ترابية عالية وخنادق، كما تضمنت أحياء منفصلة لممارسة أنشطة مختلفة، وعُثر فيها على منطقة صناعية كاملة تضم مصانع وورش تعدين.

وأشار الباحثون إلى أن "سكان المدينة لم يكونوا بارعين في صهر النحاس فقط، بل أيضا في إنتاج البرونز الممزوج بالقصدير على نطاق صناعي. وكان هذا اكتشافا مهما، إذ كان يُعتقد سابقا أن مثل هذا الإنتاج مستحيل في المنطقة بسبب نقص المواد الخام. وتبيّن أن الحرفيين المحليين لم يكتفوا باستخراج الخام من جبال ألتاي المجاورة، بل كانوا يجلبون القصدير من أماكن أخرى عبر طرق تجارية تمتد من آسيا الوسطى".