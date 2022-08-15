اكتشاف "كنز أثري" يعود للعهد العباسي في النجف

شفق نيوز/ أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، عن اكتشاف "كنز أثري مهم" تعود إلى العصر العباسي في محافظة النجف.

وقال حسن خلال مؤتمر صحفي عقده في النجف، إن "بعثة تنقيبية عراقية اكتشفت الكنز في (تل أسود) بمنطقة (كري سعدة) ضمن حدود مدينة الكوفة، وتمثل بجرة من الفخار تضم في داخلها لقىً أثرية نفيسة عبارة عن حلي وقلائد وخواتم وأقراط ودلايات ذهبية، وأحجاراً كريمة وثمانية عشر ديناراً من الذهب الخالص تشير إلى الخلفاء المعتمد بالله والمقتدر والمستكفي بالله فضلاً عن أكثر من 100 درهم من الفضة".

وبين أن "الفرقة التنقيبية اكتشفت أيضاً الكثير من المسكوكات النحاسية في أماكن متفرقة من الموقع وهي مختلفة الأحجام، وقد أصابها التلف نتيجة تأثير الرطوبة والأملاح، فضلاً عن العثور على قناني وقوارير زجاجية صغيرة الحجم، وهي معمولة بطريقة النفخ الحر ذات أبدان كروية ورقبة طويلة وضيقة ولا يتجاوز سمك الزجاج عن 2 ملم".

وأضاف أن "الفرقة التنقيبية عثرت على الكثير من الكسر الفخارية ضمن طبقات الدفن منها المزجج والذي اتصف بجودة الصناعة، وألوانه البراقة ونعومته من حيث دقة الصناعة والألوان المستخدمة فيه ومنها أيضاً ذات بريق معدني، وهذه دلائل تشير إلى العصر العباسي المتأخر كما ذكر المنقبون الآثاريون".

ولفت حسن إلى أن "الهيئة العامة للآثار والتراث ماضية في تنفيذ خططها العملية في حقل التنقيب الأثري من أجل اكتشاف المزيد من التطور العمراني والبنائي والمنجزات التي تحققت في عصر سومر وأكد وبابل وآشور بعد أن وفرت الوزارة ما تطمح له الهيأة في هذا المجال".

وختم الوزير حديثه بالقول، إن "الهيئة تعمل على مكافحة التجاوزات على المواقع الأثرية والتراثية في جميع محافظات العراق بهدف المحافظة على آثار العراق من التلف والضياع".

من جانبه أكد رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، أن "الفرقة التنقيبية الآثارية العاملة في تل أسود أظهرت تفاصيل الطبقة الأولى على عمق 20 سم تقريباً، والكشف عن أرضيات مرصوفة بمادة الفرشي قسم منه ما يزال في مكانه والقسم الآخر تم رفعه وما زالت آثاره باقية في الأرضية".

وأشار إلى أن "الفرقة التنقيبية تعمل في كل محافظات العراق من أجل استظهار المواقع الأثرية بشكل علمي دقيق وإخراج القطع الأثرية ودراستها وارسالها إلى المتحف العراقي لغرض عرض القطع النادرة في صالات المتحف العراقي وما اكتشاف اليوم إلا واحد من هذه الاكتشافات المهمة في حقل الآثار والتراث".

فيما أوضح المدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، أن "الاكتشاف الأثري الحالي يعد واحداً من بين الاكتشافات الأثرية المهمة في قطاع الآثار والتراث لما يحتويه من قطع نادرة ومهمة من خلال ما تم اكتشافه من قطع أثرية ذهبية وفضية ومعدنية وأحجاراً وزجاجاً".

وتابع "ظهرت لدى البعثة التنقيبية تفاصيل بنائية مرتبطة مع بعضها حيث شكلت مجموعة من الغرف تم استظهارها بارتفاع يصل الى 30 سم منها المبني بمادة اللبن وقسم آخر مبني من كسر الآجر بعرض 7سم".

يذكر أن موقع "تل أسود" يشغل جزءاً من القطعة 25 "كري سعدة" ضمن حدود قضاء الكوفة والموقع معلن عن أثريته في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2359 في 1946/4/10ويبعد مسافة 2كم شرق مسجد الكوفة وقد تعرض الموقع إلى تجاوزات كثيرة أثناء سقوط النظام السابق وأعمال تعديل وتسوية واستغلت أرضه لأغراض الزراعة مما أثر سلباً على الموقع أثناء التنقيبات التي تجرى من قبل هيئة الآثار والتراث حالياً.