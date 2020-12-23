اكتشاف كنز بقيمة 6 مليارات دولار في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام تركية، عن اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، في تغريدة لها على “تويتر” بأنه تم اكتشاف كميات من الذهب في تركيا يقدر ثمنها بـ6 مليارات دولار وفقا للسعر الحالي.

وبحسب صحيفة “ملييت” التركية فإن المدير العام للتعاون الائتماني الزراعي في تركيا ورئيس مجلس إدارة شركة “كروبتيس” أعلن اكتشاف مورد ضخم من الذهب يبلغ حوالي 3.5 مليون أونصة.

وبحسب فخر الدين بويراز رئيس شركة “gubretas” منجم الذهب المكتشف جاهز للتعدين بشكل فوري.

يأتي الاكتشاف في وقت يشهد فيه العالم زيادة في الطلب على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي عصفت بالاقتصاد العالمي.

وفي حديث للأناضول أكد مدير تعاونيات الائتمان الزراعي التركية رئيس مجلس إدارة “غوبراطاش”(Gübretaş) فخر الدين بويراز، أنّ كميات الذهب، اكتشفت في منجم للذهب بقضاء سوغوت بولاية بيلاجيك (شمال غرب).

وأشار بويراز إلى أن متوسط كثافة الذهب في الطن الواحد من الأتربة عالميا يتراوح بين 2-3 بالمئة، أما منجم سوغت فتصل نسبة الذهب في الطن الواحد من الأتربة إلى 8.6 بالمئة، وبعض المناطق ترتفع النسبة إلى ما بين 12-14 بالمئة.

وقال بويراز: “عمليات التنقيب تثبت ذلك، وهذا مؤشر لانخفاض تكاليف استخراج الذهب من هذا المنجم”.

وأكد بويراز أنّ شركة “غوبراطاش للتعدين” التركية، ستتولى عملية استخراج الذهب من المنجم، قائلا: “قيمة الذهب المكتشف اليوم تقدر بـ6 مليارات دولار، إلا أنّ مساهمتها في الاقتصاد ستكون أكبر من هذا بكثير”.

وأشار إلى أنهم وضعوا خطة لسنتين، من أجل بدء إسهام هذا المعدن الثمين في الاقتصاد التركي.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة “كوزا للذهب” ربحت عام 2008 مناقصة للتنقيب في المنجم، لكن تم توقيف أعمالها، بسبب عجزها عن تأدية التزاماتها، وأقر القضاء في ديسمبر/كانون الأول 2019، تولي غوربا طاش، أعمال التنقيب، وأسست بدورها شركة “غوربا اش للتعدين”.