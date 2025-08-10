اكتشاف قطع أثرية تعود إلى 50 ألف سنة في السعودية

شفق نيوز- الرياض

أعلنت هيئة التراث السعودية انتهاء أعمال المسح والتنقيب الأثري في موقع "القرينة" شمال غرب مدينة الرياض، بمشاركة فريق من الخبراء السعوديين، وذلك ضمن جهودها لحماية وصون التراث الوطني واستثماره كمورد ثقافي واقتصادي للمملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، استهدفت أعمال المشروع جمع معلومات موسعة لتعزيز الدراسات العلمية حول الموقع، والكشف عن تسلسله الحضاري والتاريخي، إضافة إلى توثيق الطرز المعمارية وطرق البناء والمعثورات الأثرية.

وكشفت نتائج التنقيب عن منشآت دائرية مشابهة لمقابر تعود إلى الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد، ورُصد طريق أثري يمتد من الوادي إلى قمة الهضبة باتجاه مدينة الرياض، إلى جانب العثور على قطع فخارية وأدوات حجرية يعود بعضها إلى نحو 50 ألف عام، أي فترة العصر الحجري الوسيط.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن مبادرة "اليمامة" التي أطلقتها الهيئة لإعادة رسم الخريطة الأثرية لمنطقة الرياض والمناطق المجاورة، عبر تنفيذ مسوحات دقيقة بتقنيات بحثية متقدمة، لتوثيق مواقع لم تُستكشف من قبل ودراسة أنماط الاستيطان البشري عبر العصور.

وأكدت هيئة التراث أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لمساعيها في حفظ الإرث الثقافي الوطني، مشيرة إلى أن ما تزخر به المملكة من تنوع حضاري وثقافي هو نتاج حضارات متعاقبة استوطنت أراضيها على مر التاريخ.