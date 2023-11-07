اكتشاف أقدم ثقب أسود في الكون عمره أكثر من 13 مليار سنة

شفق نيوز/ اكتشف العلماء أقدم ثقب أسود في الكون حتى الآن، تشكل بعد 470 مليون سنة من الانفجار الكبير.

وتؤكد النتائج، ما كانت نظريات تتحدث عنه حتى وقت قريب، وهو وجود ثقوب سوداء فائقة الكتلة في فجر الكون.

وتعاون تليسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، ومرصد شاندرا للأشعة السينية في الدراسة.

ويبلغ عمر هذا الثقب الأسود 13.2 مليار سنة، في الوقت الذي يبلغ فيه عمر الكون 13.7 مليار سنة.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للعلماء، أن هذا الثقب الأسود هائل الحجم، أكبر بعشر مرات من الثقب الأسود الموجود في مجرتنا درب التبانة.

ويعتقد أن وزنه يتراوح بين 10 إلى 100 بالمائة من كتلة جميع النجوم في مجرته.

وقال العلماء إن هذه النسبة ليست قريبة من النسبة الضئيلة للثقوب السوداء في مجرتنا درب التبانة والمجرات الأخرى القريبة.

وقال بريامفادا ناتاراجان من جامعة ييل، والذي شارك في الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر أسترونومي ”لا يزال من المبكر للغاية القول بأن الكون بهذا الحجم الهائل”.