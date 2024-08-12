اكتشاف قبو نبيذ يعود إلى 1800 عام في إيطاليا

شفق نيوز/ أعلن علماء الآثار عن اكتشاف قبو نبيذ يعود إلى حوالي 1800 عام في منطقة فيلا "أيانو" الرومانية بمقاطعة سيينا الإيطالية. ويُعتقد أن هذا الاكتشاف يعود إلى الفترة بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين.

جاء هذا الكشف في منطقة قريبة من مدينة سان جيميجنان، المشهورة بتقاليد صناعة النبيذ، خصوصًا النبيذ الأبيض. ووفقًا للبروفيسور ماركو كافاليري، المتخصص في علم الآثار الرومانية، فقد قاد فريقًا من 20 طالبًا وباحثًا من بلجيكا وإيطاليا لاكتشاف مركز صناعة النبيذ في المنطقة.

ووجد الباحثون قاعة واسعة تبلغ مساحتها 30×9 مترًا تحتوي على ستة أعمدة، إضافة إلى حوالي 30 وعاء نبيذ، يُفترض أنه كان هناك نحو 50 وعاء في الأصل، مرتبة في أربعة صفوف، مما يشير إلى حجم الإنتاج الصناعي للنبيذ في ذلك الوقت.

وأظهرت التحاليل الكيميائية أن الأوعية كانت مغطاة براتنج الصنوبر والقطران، وهي مواد تقليدية في صناعة النبيذ القديمة. وقد أشار البروفيسور كافاليري إلى أن المساحة الإجمالية للفيلا تُقدر بحوالي 10.000 متر مربع.

ويعد هذا الاكتشاف هو جزء من البعثة الأثرية السابعة عشرة في المنطقة، ويُتوقع أن تسهم القطع الأثرية المكتشفة في تعزيز المتحف الجديد في سانتا كيارا. عمدة فالديلس أندريا ماروتشي أكد أن الحفريات قد استمرت لنحو عقدين، وأن القطع الأثرية ستُعرض في المتحف الجديد، مما يعزز التراث التاريخي للمنطقة.