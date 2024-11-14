اكتشاف قبر "عمره 4 آلاف عام" بجوار هرم خوفو

شفق نيوز/ أعلنت البعثة الأثرية الروسية التابعة لمعهد الدراسات الشرقية لدى أكاديمية العلوم الروسية بقيادة البروفيسورة إليونورا كورميشيفا عن اكتشاف فريد قرب هرم خوفو في مصر.

وأوضحت البعثة أنها اكتشفت قبرا صخريا في الجزء الشرقي من مقبرة الجيزة على بعد 300 متر من هرم خوفو.

وأفاد مصدر في المعهد أن البعثة الروسية قد بدأت في دراسة القبر.

وقال إن العلماء من معهد الدراسات الشرقية اكتشفوا في مصر بجوار الأهرامات الشهيرة، قبرا لم يكن معروفا من قبل، عمره أكثر من 4 آلاف عام.

وأوضح المصدر أنه تم تنظيف ثقب صغير يمكن من خلاله رؤية غرفة فيها بقايا لتابوت خشبي مزخرف وأوعية خزفية سليمة. كما تم اكتشاف قطع أثرية أخرى. ويستعد علماء الآثار الروس الآن لفتح مدخل غرفة الدفن بالكامل.

يذكر أن القبر يعود إلى عصر الدولة القديمة، وعهد الأسرة الخامسة للفراعنة المصريين، وتوجد على الجدران نقوش بارزة تصور صاحب القبر وزوجته على مائدة الأضاحي، وكذلك التماثيل المنقوشة في الصخر بالطول الكامل".

المصدر : RT