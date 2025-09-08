اكتشاف فيروس خطير ينتقل بواسطة الخفافيش في أستراليا

شفق نيوز- كانبرا

أفادت صحيفةTheTelegrap، يوم الاثنين، بأن علماء أستراليين اكتشفوا فيروسا جديدا لدى الثعالب الطائرة في أستراليا، وينتقل هذا الفيروس بواسطة الخفافيش.

ووفقا للصحيفة، فقد "أُطلق عليه اسم SaltGully، ويُحمل هذا الفيروس بواسطة الخفافيش، ويرتبط بنوعين آخرين من الفيروسات، هما نيباه وهيندرا، المصنّفان من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن "مسببات الأمراض ذات الأولوية".

وبحسب الصحيفة، لا دلائل على إمكانية إصابة البشر بالفيروس الجديد، إلا أن الباحثين في الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم لا يمكنهم التنبؤ بكيفية تطور الوضع مستقبلا، أو ما إذا كان انتشار الفيروس قد يؤدي إلى تفشي الأمراض".

وقالت جينيفر بار، خبيرة في المركز الأسترالي للتأهب للأمراض:"لقد وجدنا فيروس Salt Gully في عينات من الخفافيش تعود إلى عام 2011، ما يشير إلى أنه ينتشر في البرية منذ أكثر من عقد، لذلك، لا يمكننا التنبؤ بما إذا كان سيتسبب في تفشي المرض بين البشر أو الحيوانات مستقبلا".

وأوضحت الخبيرة، أن "الاكتشاف يوفر للعلماء فرصة لتطوير اختبارات تشخيصية جديدة تساعد على الكشف المبكر عن الفيروس ومنع انتشاره".