اكتشاف فيروس جديد في الخفافيش

شفق نيوز / اكتشف علماء، يوم الأحد، فيروسا جديدا كامنا في الخفافيش، Kiwira - وهو نوع من فيروس هانتا - في تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولا يوجد حاليا أي دليل يثبت أن فيروس Kiwira يمكن أن يشكل تهديدا للبشر، لكن الباحثين يجرون دراسات متابعة.

وعادة ما توجد فيروسات هانتا في القوارض وتنتقل إلى البشر من خلال ملامسة الحيوانات المصابة.

ويمكن أن تؤدي مجموعة الفيروسات إلى ظهور أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى حدوث نزيف مفرط وفشل كلوي.

وأشار الباحثون، بقيادة الدكتورة سابرينا فايس، رئيسة الصحة العامة في مركز الحماية الصحية الدولية في برلين، في عرض تفاصيل عن الفيروس الجديد في مجلة الفيروسات، إلى أن الخفافيش الطليقة الذيل تغطي "مناطق كبيرة'' من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وحذروا من أن هذا النوع معروف بأنه يجثم "داخل المساكن البشرية وحولها"، لذا يجب مراعاة "الانتشار المحتمل لفيروس Kiwira بين البشر".