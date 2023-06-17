اكتشاف غير متوقع.. العثور على بقايا ديناصور من نوع جديد في تشيلي

شفق نيوز/ أعلن باحثون في علم المتحجرات عن العثور في تشيلي على ديناصور من نوع لم يكن من المتوقع وجوده في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس" فقد عُثر في منطقة باتاغونيا التشيلية، حيث سُجلت في السنوات الأخيرة اكتشافات مهمة في مجال المتحجرات، على بقايا ديناصور من نوع "غونكوكن نانوي" العاشب.

وعاشت الديناصورات من هذا النوع قبل 72 مليون سنة في أقصى جنوب تشيلي، ويصل طول الواحد منها إلى أربعة أمتار ويبلغ وزنه طناً واحداً، وله ما يوصف بمنقار بط.

وأوضح مدير شبكة علم المتحجرات في جامعة تشيلي، ألكسندر فارغاس، أن هذه الديناصورات كانت "نحيلة المظهر، وتستطيع أن تقف بسهولة على اثنتين من أرجلها أو على أربع، بحيث تتمكن من الوصول إلى النباتات سواء أكانت على مستوى مرتفع أو على مستوى الأرض".

ويشير اكتشاف هذه البقايا إلى أن باتاغونيا التشيلية كانت موطناً لأنواع قديمة جداً من الهادروصورات، وهي ديناصورات بطيّة المنقار كانت منتشرة في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا خلال العصر الطباشيري.

ووجود هذه الديناصورات في هذه المنطقة الجنوبية البعيدة جداً، فاجأ العلماء الذين سيسعون إلى "فهم كيفية وصول أسلافها إلى هناك".