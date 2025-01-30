اكتشاف عناصر أساسية للحياة على كويكب "بينو"

شفق نيوز/ عثر باحثون في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، على عناصر كيميائية أساسية لظهور الحياة في عينة من كويكب "بينو".

ووفقا للوكالة، تشير هذه النتائج إلى أن الظروف اللازمة لظهور الحياة كانت منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء النظام الشمسي المبكر، ما يزيد من احتمال تشكل الحياة على الكواكب الأخرى وأقمارها.

وبحسب مجلة Nature، فإن العينة التي اكتشف فيها العلماء العناصر الكيميائية تحتوي على 14 حمضا أمينيا من 20 حمضا التي تستخدمها الحياة على الأرض لتركيب البروتينات، وعلى 5 أنواع من القواعد النتروجينية المستخدمة في تخزين ونقل المعلومات الجينية في الجزيئات الأرضية الأكثر تعقيدا مثل (DNA) و(RNA)، وكذلك على كميات كبيرة من الأمونيا والفورمالديهايد.

وتلفت الوكالة، إلى أن هذه الدراسة تدعم الفكرة القائلة أن الأجسام التي تشكلت بعيدا عن الشمس ربما كانت مصدرا مهما لـ"المكونات الأولية" للحياة في النظام الشمسي.

يذكر أن بينو كويكب في النظام الشمسي يبلغ قطره حوالي 560 مترا، اكتشفه مرصد سوكورو الأمريكي عام 2013، وأطلق عليه اسم الإله المصري القديم الذي يحمل نفس الاسم. يقترب الكويكب بشكل دوري من الأرض، ووفقا لوكالة ناسا، واحتمال اصطدامه بها في عام 2182 ضئيل، ويبلغ 1 من 2700.