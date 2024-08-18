اكتشاف طبيعة ومصدر الكويكب الذي قتل الديناصورات

شفق نيوز/ أكد البروفيسور ستيفن غوديرس من جامعة بروكسل الحرة أن الكويكب الذي تسبب في انقراض الديناصورات كان غنيًا بالكربون وجاء من خارج مدار كوكب المشتري.

وفقًا لمجلة Newsweek، أشار البروفيسور غوديرس إلى أن هذا الاكتشاف ساعد في تحديد أصل الكويكب الذي اصطدم بالأرض، وكشف عن تركيبه الكيميائي الفريد، حيث تبين أنه صخرة فضائية نادرة غنية بالكربون جاءت من منطقة أبعد من مدار كوكب المشتري.

وأضاف البروفيسور غوديرس أن الكويكبات تختلف في تركيبتها، إذ تمثل بعض المواد الموجودة فيها مصادر من داخل النظام الشمسي أو من خارجه، ولكن الصخور الكربونية تتواجد على مسافات أبعد. وأوضح أن النمو السريع لكوكب المشتري كان له تأثير كبير، حيث منع هجرة المواد على نطاق واسع من داخل وخارج مداره.

كما أظهرت دراسة النماذج التي أخذت من موقع سقوط الكويكب أنه يختلف تمامًا عن بقية الكويكبات التي تشكلت خلال الخمسين مليون سنة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قياس نسبة نظائر الروثينيوم في الكويكب يؤكد أن جميعها جاءت من داخل النظام الشمسي.

وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع النظريات السابقة التي كانت تفترض أن الجسم الذي اصطدم بالأرض كان مذنبًا يتكون من الجليد والغبار.

المصدر: موقع RT