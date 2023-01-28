اكتشاف "أسلاك ذهبية وأسنان اصطناعية" في فم امرأة فرنسية بعد وفاتها بـ400 عام

شفق نيوز / كشف علماء وجود أسلاك ذهبية وأسنان اصطناعية مصنوعة من عاج الفيل في جثة امرأة مر على وفاتها 400 عام.

اكتشف العلماء جثة آن دليغري، التي توفيت عام 1619، أثناء التنقيب الأثري في شاتو دي لافال في شمال غرب فرنسا، محنطة في تابوت من الرصاص، هيكلها العظمي وأسنانها بحالة جيدة بشكل ملحوظ.

واكتشف العلماء أن الأرستقراطية الفرنسية لجأت إلى حيلة غريبة للحفاظ على أسنانها من خلال استخدامها للأسلاك الذهبية لمنع تساقطهم.

وقد حدد فريق من علماء الآثار وأطباء الأسنان أن دليغري كانت تعاني من مرض في اللثة أدى إلى تراجع أسنانها.

كما أظهر مسح الأشعة السينية، أن السلك الذهبي قد استخدم لتماسك وشد العديد من أسنان دليغري.

كما اكتشف الباحثون أن لديها أيضا سنا اصطناعيا مصنوعا من عاج الفيل وليس من فرس النهر، الذي كان شائعا في ذلك الوقت.

كما قال الباحثون إن الأسلاك الذهبية كانت تحتاج إلى شد متكرر على مر السنين، الأمر الذي زاد من زعزعة استقرار الأسنان المجاورة.