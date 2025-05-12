اكتشاف روسي جديد يتيح مكافحة أورام الكلى السرطانية بسهولة

شفق نيوز/ أدخلت أوساط أكاديمية روسية، تقنية جديدة في مكافحة أورام الكلى السرطانية تقوم على مبدأ "التجميد العلاجي".

ويقوم الأطباء باستخدام التصوير المقطعي الحاسوبي، وتوجيه إبر التبريد الخاصة بدقة إلى المنطقة المصابة، ثم يخفضون درجة الحرارة تدريجياً باستخدام الكهرباء.

ويقول الأطباء إن هذه الطريقة أتاحت تقليل الضرر الناتج عن التدخل الجراحي التقليدي وطرق العلاج الأخرى، هذا إلى جانب إمكانية إجرائه باستخدام تخدير موضعي.

كما يمكن للمريض العودة إلى المنزل بعد ساعات قليلة من العلاج، بينما كان الأمر يتطلب في السابق فترة طويلة من المراقبة في المستشفى.

وخلال عملية الاستئصال بالتبريد، تتعرض الخلايا المريضة لبرودة شديدة، علما أن تجارب أكدت أن أنسجة الأورام تموت عند درجة حرارة سالب 40 مئوية.

جدير بالذكر أن الأطباء في الجامعة كانوا قد نفذوا هذه الطريقة بنجاح على مريض يبلغ من العمر 69 عاماً، وكان يعاني من أمراض ثم مصاحبة خطيرة.