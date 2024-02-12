اكتشاف خطأ نادر وقع به محمد عبد الوهاب في أشهر قصائده المغناة

شفق نيوز/ من الصعب العثور على انتقادات للفنان المصري محمد عبدالوهاب، موسيقار الأجيال كما يلقبه جمهور أغانيه وألحانه الكثر في العالم العربي، إلا أن أحدث بحث لغوي قدم ثلاثة أخطاء وقع بها في إحدى أشهر القصائد المغناة.

ويقول عارف حجاوي، أكاديمي وكاتب متخصص باللغة العربية وقواعدها، إن عبدالوهاب وقع في ثلاثة أخطاء لغوية في غنائه قصيدة "أُعجبت بي" للشاعر مهيار الديلمي، الذي عاش في العصر العباسي.

وأوضح حجاوي، في برنامج "فصيح" الذي يقدم قواعد لغوية ويصحح أخطاء نحوية شائعة، إن عبدالوهاب ارتكب خطأين لغويين في بيت القصيدة الذي يقول فيه الشاعر "قَوْمِيَ استولَوْا على الدهرِ فَتىً/ ومَشَوْا فوق رؤوسِ الحِقَبِ".

ويبين حجاوي أن عبدالوهاب لفظ كلمة "الحِقبِ" بطريقة خاطئة بقوله "الحُقُبُ"، كما لفظ كلمة "استولَوْا" بطريقة خاطئة بقوله "استولُوا" بالضمة على حرف اللام.

وفي بيت آخر من القصيدة، يقول فيه الشاعر "وأَبى كِسرَى علا إيوانهُ/ أين في الناس أبٌ مثلُ أبي"، أخطأ عبد الوهاب بلفظ "علا إيوانهُ" بقوله "على إيوانهِ"، ظناً من عبدالوهاب أن الإيوان عرش أو كرسي، بينما هو فناء مفتوح من جهة واحدة وعالي السقف، كما يقول حجاوي.

وبالطبع، تلقى حجاوي الكثير من الردود على انتقاده ذاك لأشهر موسيقار ومغنٍ عربي خلال نحو مئة عام، إذ اعتبرها البعض أخطاء للضرورات الموسيقية، بينما دافع آخرون عن كون عبدالوهاب موسيقار لا يُحاسب على اللغة.

وغنى عبد الوهاب قصيدة "أُعجبت بي" بمناسبة زفاف الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق ملك مصر إلى ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي (شاه إيران فيما بعد) عام 1939.

واختار عبد الوهاب القصيدة ولحنها وغناها كونها للشاعر مهيار الديلمي، وهو شاعر فارسي الأصل رغم أن حياته في بغداد، وإتقانه اللغة العربية، ففي القصيدة يمجّد جذوره الفارسية.

وتوفي عبدالوهاب عام 1991 عن عمر ناهز 90 عاماً، ولا تزال أغانيه ومئات الألحان لعشرات المطربين، مثل أسمهان، وأم كلثوم، وليلى مراد، وفيروز، ووديع الصافي، وعبد الحليم حافظ، ووردة، وشادية، وعزيزة جلال، خالدة، وتكتسب معجبين جددا من كل الأجيال.

المصدر: ارم نيوز