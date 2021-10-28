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اكتشاف أحافير أسماك "عظمية" عمرها 244 مليون عام

Category: منوعـات

Date: 2021-10-28T14:19:58+0000
اكتشاف أحافير أسماك "عظمية" عمرها 244 مليون عام

شفق نيوز/ اكتشف علماء في الصين البقايا المجمدة لثلاث عينات من سمكة عظمية منقرضة، واعتبروها "أقدم حفريات لهذا النوع من الأسماك تم اكتشافها على الإطلاق".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم اكتشاف الحفريات، هذا الشهر، وذلك في منطقة ليوبينغ، شرقي مقاطعة يونان الصينية.

وأوضحت أن ما تم العثور عليه يعتبر أول عينات من سمكة عظمية منقرضة تم العثور عليها خارج أوروبا.

وكان يعتقد سابقا أن هذه السمكة تعيش فقط في ما يعرف الآن بجنوب سويسرا وشمال إيطاليا.

وتتميز العينات التي جرى العثور عليها بتوفرها على أسنان صغيرة وفتاكة وخطم حاد.

وقال العلماء إن السمكة "Peltoperleidus" التي وجدت في الصين عاشت قبل 244 مليون سنة، مشيرين إلى أن الحفريات المكتشفة سابقا في أوروبا عاشت 242 مليون سنة.

وتعد Peltoperleidus سمكة مفترسة عاشت خلال العصر اللاديني، وكانت تمتاز بفك سفلي معلق أسفل الجمجمة مباشرة، بحيث كان بإمكانها فتح فمها بشكل واسع، مما يسمح لها بالتقاط فرائس ذات حجم كبير. 

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