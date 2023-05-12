اكتشاف جديد .. هاتف محمول لكشف امراض القلب وفحص تخثر الدم

شفق نيوز / توجد العديد من العوامل المؤدية إلى الإصابة بأمراض القلب، ففي حال كان دمك يحتوي على جلطات، فأنت معرض لخطر النزيف، ما قد يؤدي إلى الموت، لكن في حال تخثره بشكل زائد، ففي هذه الحالة أنت معرض للإصابة بتجلط الدم الذي يؤدي إلى نوبات قلبية.

وكي يقوم الأطباء باكتشاف ما إذا كنتَ مصاباً بتخثر الدم، فهم بحاجة إلى حقنة مملوءة بالدم، لكن قد تتمكن قريباً من إجراء الاختبار بنفسك في المنزل باستخدام هاتفك الذكي.

هاتف ذكي وتحليل الدم من قطرة واحدة

وحسب موقع "BBC" البريطاني، توقع مارتن كوبر، وهو الشخص الذي طور جهازاً لونه بيج، وبه أزرار وبدون شاشة، وهو أول هاتف محمول سيصبح أداة لمراقبة الصحة في العالم، في مارس/آذار 2022، استخدام بعض العلماء في جامعة واشنطن هاتف آيفون لاكتشاف التجلط في قطرة دم واحدة، فيما استخدموا جهاز استشعار يستخدم أشعة نبضية لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد للمحيط بالهاتف.

هذه التكنولوجيا تسمح للجهاز بأخذ القياسات الدقيقة والمسافات ودمج العالم الحقيقي والافتراضي مع الواقع المعزز، اتضح أن المستشعر دقيق بما يكفي لالتقاط التخثر في الدم، بالإضافة إلى الغش في الحليب.

تنتج نبضات الليزر "أنماط بقع" مميزة؛ حيث يتشتت الضوء بواسطة السائل، اعتماداً على لُزوجته. فالتنوع في محتوى الدهون في الحليب، على سبيل المثال، يغير النمط بطريقة يمكن اكتشافها، كما يفعل الدم أثناء تجلطه.

وأضاف الباحثون أنهم استطاعوا التمييز بين الدم المصاب والتخثر والسليم من خلال قطرة واحدة فقط، فيما استخدم الفريق أيضاً محرك الاهتزاز والكاميرا على الهاتف الذكي من أجل تتبع بقعة من النحاس في قطرة دم، كان الهدف من ذلك تقييم التخثر في الدم.

وطور باحثون آخرون تقنيات تستخدم الكاميرا في هاتفك لقياس جوانب أخرى من صحة القلب، مثل ضغط الدم.

وحسب المصدر نفسه، طور العديد من الباحثين خوارزميات يمكنها التقاط التغييرات غير المحسوسة في تدفق دم الوجه من مقاطع الفيديو ذاتية التصوير باستخدام الكاميرات الأمامية على الهواتف الذكية.

جهاز كاشف لأمراض القلب في الجيب

يمكن أن يكتشف الجهاز أمراض القلب بشكل صحيح في 80% من الحالات، رغم أنه لم يحدد الخطر بشكل غير صحيح في 46% من الحالات، ما يعني أنه قد يسبب بعض القلق غير الضروري بين المرضى إذا لم يسعوا إلى مزيد من التشخيص الطبي المهني.

قد يعتبر هذا الجهاز الوسيلة الأقل تكلفة والأكثر فاعلية وسرعة لتحديد المرضى الذين قد يكونون بحاجة إلى المزيد من الاختبارات الضرورية، حسب بعض أطباء القلب الصينيين الذين ساهموا في تطوير الخدمة على هذا الجهاز.

كما يمكن أن تتمكن جميع الهواتف الذكية مستقبلاً من توفير طريقة أرخص لتشخيص أمراض القلب التي يصعب رصدها؛ إذ طورت واحدة من الأطباء في مستشفى الأطفال بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية نموذجاً أولياً لماسح بالموجات فوق الصوتية يمكن ربطه بهاتف ذكي لإنتاج مخططات صدى القلب التي يمكنها مراقبة كيفية تدفق الدم عبر القلب.

وعلى الرغم من أن العديد من هذه التقنيات لا تزال في مراحل البحث والتجربة من التطوير، فإن هناك بعض الطرق للتحقق من صحتك الآن بالفعل بواسطة هاتفك.