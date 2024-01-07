اكتشاف جثة امرأة مسنة داخل ثلاجة منزلها بعد 9 سنوات على خطفها

شفق نيوز/ انصدم أقارب عجوز أمريكية، باكتشاف جثتها داخل ثلاجة في منزلها الواقع في ولاية كاليفورنيا، بعد 9 سنوات على اختطافها.

وذكرت شرطة مدينة سان دييغو إن أقارب المسنة ماري مارغريت هاكسبي جونز (81 عاماً) صدموا عندما تفقدوا منزلها حيث عثروا على جثتها داخل الثلاجة.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، أقارب جونز لم يقابلوها أو يتحدثوا معها منذ 9 سنوات، وهو ما يرجّح فرضية أنها توفيت في عام 2014.

وأوضح المتحدث باسم شرطة سان دييغو أنه يتم التعامل مع الواقعة على أنها جريمة قتل، رغم أن الفحص المبدئي للجثة أكد عدم وجود إصابات ظاهرة، مضيفة أنه سيتم تحديد سبب الوفاة الفعلي عند تشريح الجثة.

هذا وأعرب المحققون عن قناعتهم بأن المسنة توفيت قبل 9 سنوات، وهم يحاولون الآن العثور على أي شخص يمتلك معلومات عنها تعود لتلك الفترة.