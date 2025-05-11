اكتشاف "ثوري" يمهد لعلاج السرطان باستخدام الموجات فوق الصوتية

شفق نيوز/ يمهد اكتشاف علمي مثير، لعلاج امراض السرطان، عن طريق استخدام الموجات فوق الصوتية لطباعة مواد طبية داخل أجسام حيوانات.

ووفق تقرير نُشر في دورية "ساينس"، تشير تجارب أجريت على حيوانات إلى أن الموجات فوق الصوتية قادرة على اختراق الأنسجة السميكة وطباعة موصلات طبية داخل الجسم.

وصنع الباحثون موصلات ثلاثية الأبعاد باستخدام الموجات فوق الصوتية المركزة والحبر الحيوي الذي يستجيب للموجات فوق الصوتية ويتم توصيلها عن طريق الحقن أو القسطرة.

وذكر التقرير أن "الموجات فوق الصوتية الموجهة بعناية تعمل على تحفيز تسخين موضعي، فوق درجة حرارة الجسم بقليل، مما يحول الحبر إلى هلام يمكن طباعته بالأشكال المرغوبة لأداء وظائف مثل توصيل الأدوية واستبدال الأنسجة".

وإضافة إلى ذلك، يقول الباحثون إن التصوير بالموجات فوق الصوتية يسمح بمراقبة فورية وإنشاء أشكال مصممة حسب الحاجة.

وفي إحدى التجارب، شكَّل الباحثون مواد حيوية محملة بالأدوية اوصلت دواء كيماويا إلى خلايا سرطانية في مثانة فأر. ولاحظوا موت خلايا سرطانية أكثر بكثير لعدة أيام، مقارنة بالحيوانات التي تلقت الدواء عن طريق الحقن المباشر.

وقال رئيس الدراسة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وي قاو، في بيان "أثبتنا بالفعل في حيوان صغير إمكان طباعة هلاميات مائية محملة بالأدوية لعلاج الأورام. خطوتنا التالية هي محاولة الطباعة في حيوان أكبر، ونأمل أن نتمكن في المستقبل القريب من تقييم ذلك في البشر".

ولفت تعليق منشور مع الورقة البحثية إلى الحاجة لبعض التحسينات. وبين كاتبو التعليق "الطباعة على الأعضاء التي تتمدد وتنقبض، مثل الرئتين والقلب والمعدة، تشكل تحديات إضافية".